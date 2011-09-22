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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۴۶

کلانتری عنوان کرد:

مسابقه مقاله نویسی با موضوع "دفاع مقدس" در کرج برگزار می شود

مسابقه مقاله نویسی با موضوع "دفاع مقدس" در کرج برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: معاون امور ایثارگران شهرداری کرج از برگزاری مسابقه مقاله نویسی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس خبر داد.

برزو کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی به همت این معاونت مسابقه مقاله نویسی در کلانشهر کرج برگزار می شود.

وی افزود: در این راستا مقرر شد که این مسابقه با موضوع دفاع مقدس و جنگ تحمیلی در کرج برگزار  شود.
 
این مسئول عنوان کرد: علاقه مندان به شرکت در این مسابقه می توانند مقالات و اشعار و یادداشت های خود را حداکثر در دو برگ تا تاریخ هشتم مهرماه سال جاری به مدیریت امور ایثارگران شهرداری کرج ارسال کنند.
 
کلانتری ادامه داد: پس از پایان برگزاری این مسابقه، به نفرات اول تا سوم جوایز نفیسی از سوی مدیریت امور ایثارگران شهرداری اهدا می شود.
 
معاون امور ایثارگران شهرداری کرج یادآور شد: علاقه مندان برای شرکت در این مسابقه و دریافت فرم مربوطه به امور ایثارگران شهرداری مراجعه کنند.
 
وی اعلام کرد: همچنین علاقه مندان می توانند به ارائه خاطرات خود از جنگ و جبهه بپردازند.

 
 
 
 
کد مطلب 1414754

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