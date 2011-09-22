مسابقه مقاله نویسی با موضوع "دفاع مقدس" در کرج برگزار می شود

برزو کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی به همت این معاونت مسابقه مقاله نویسی در کلانشهر کرج برگزار می شود.



وی افزود: در این راستا مقرر شد که این مسابقه با موضوع دفاع مقدس و جنگ تحمیلی در کرج برگزار شود.

این مسئول عنوان کرد: علاقه مندان به شرکت در این مسابقه می توانند مقالات و اشعار و یادداشت های خود را حداکثر در دو برگ تا تاریخ هشتم مهرماه سال جاری به مدیریت امور ایثارگران شهرداری کرج ارسال کنند.

کلانتری ادامه داد: پس از پایان برگزاری این مسابقه، به نفرات اول تا سوم جوایز نفیسی از سوی مدیریت امور ایثارگران شهرداری اهدا می شود.

معاون امور ایثارگران شهرداری کرج یادآور شد: علاقه مندان برای شرکت در این مسابقه و دریافت فرم مربوطه به امور ایثارگران شهرداری مراجعه کنند.

وی اعلام کرد: همچنین علاقه مندان می توانند به ارائه خاطرات خود از جنگ و جبهه بپردازند.









