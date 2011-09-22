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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۵۷

نظام آبادی مطرح کرد:

دانشگاه آزاد بزرگترین سپاه علمی کشور در مقابله با جنگ نرم

دانشگاه آزاد بزرگترین سپاه علمی کشور در مقابله با جنگ نرم

اراک - خبرگزاری مهر: دبیر منطقه پنح دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی بزرگترین سپاه علمی کشور در مقابله با جنگ نرم دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نظام آبادی ظهر پنجشنبه در نشست بررسی مشکلات زنان شهرستان اراک در دانشگاه آزاد اسلامی اراک افزود: سلاح ما در مقابله با جنگ نرم دشمن فکرهای غنی استادان دانشمندی است که دانشگاه آزاد اسلامی از آنها بی بهره نیست.

وی ادامه داد: پیروزی در برابر فتنه های شوم دشمنان در جنگ نرم با بهره گیری از  ایده های نو و ابزار اندیشه متکی بر علم و دانش امکانپذیر است.

دبیر منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی اراک ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی امروز با برخورداری از استادان با تجربه در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی آمادگی دارد تا با حضور در حوزه تحقیق و پژوهش مسئولان و مدیران اجرایی استان مرکزی را در راستای حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پیش روی استان یاری رساند.

نظام آبادی در بخش دیگر سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس بیان داشت: انقلاب اسلامی ایران انقلابی برخواسته از مردم است و زندگی در جامعه ای عاری از مشکلات و معضلات دست و پا گیر حق مسلم این مردم است.

وی تاکید کرد: باید با بهره گیری از توان علمی استادان دانشگاهی کشور بستر حل مشکلات موجود در بخشهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را فراهم کرد.

کد مطلب 1414756

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