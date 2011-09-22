رژه نیروهای مسلح در شهریار انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین برنامه در روز بزرگداشت آغاز هفته دفاع مقدس، دیدار مسئولان از جایگاه یادبود شهدا و دیدار با جانبازان حاضر شده در مراسم بود.

فرمانده نیروی سپاه شهرستان شهریار در این مراسم که در بلوار نواب صفوی شهریار اجرا میشد در حضور مسئولان گفت: امروز در آغازین روز هفته دفاع مقدس ما رزمندگان، پاسداران، روحانیون، مسئولان ادارات و همه مردم دیار شهید بزرگ کلهر می خواهیم با شهدا پیمان ببندیم که منتظران واقعی نائب برحق بر حقت باشیم.

سرهنگ پاسدار مصطفی کریمی پناه افزود: ما پرچمی را که برافراشتیم بر زمین نخواهیم گذاشت و همه ما در عهدی که بستیم پایدار می مانیم.

وی در پایان بیان کرد: شهادت امام جعفر صادق (ع) را به مسئولان و امام جمعه، فرماندار شهرستان شهریار، نماینده مردم در مجلس تسلیت می گویم.