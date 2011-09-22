بانک اطلاعاتی گروه های هنری در کرج ایجاد می شود

بهروز ورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر برای گروه های فرهنگی و هنری فعال در کرج جایگاهی برای معرفی نوع فعالیتشان تعریف نشده است.

وی از تشکیل کارگروه فرهنگی هنری در معاونت فرهنگی شهرداری کرج با هدف سازماندهی این گروه ها خبرداد و افزود: این کارگروه ها در قالب کارگروهای فرهنگی، هنری، مذهبی و قرآنی، تئاتر، موسیقی و دفاع مقدس است.

ورمحمدی در خصوص جایگاه ارزشی اجرای این طرح، عنوان کرد: تشکیل کارگروه های فرهنگی هنری موجب ارتقای شاخصهای فرهنگی همچنین شناسایی گروه های هنری می شود که با توجه به تنوع گروه های هنری در کرج این اقدام امری ضروری است.

مدیر فرهنگی حوزه معاونت فرهنگی - اجتماعی شهرداری کرج نقش و جایگاه مردمی این طرح را یادآور شد و عنوان کرد: با تشکیل کارگروه ها، ضریب تعامل و همکاری گروه های فرهنگی با شهروندان بیشتر می شود ضمن آنکه بسیاری از اهداف فرهنگی را در قالب کار، گروهی به مردم واگذار کرد.

مدیر فرهنگی شهرداری کرج اظهار داشت: تشکیل کارگروه فرهنگی، هنری، مذهبی و قرآنی همچنین نقش بسزایی در هدایت کارهای فرهنگی با تکیه بر گروه های مردمی دارد.

ورمحمدی با بیان اینکه گروه های مردمی به نوعی هدایتگر مسائل فرهنگی و هنری در شهر هستند، اظهارداشت: این مهم بر مبنای الگو پذیری از منابع دین اسلام مورد توجه قرار می گیرد.

وی ارتقای توانایی های فرهنگی هنری را مهم ارزیابی کرد و بر فرآهم آوردن بستر تحقق این مهم از سوی مسئولان ذیربط تاکید کرد و گفت: این مهم بر مبنای الگو پذیری از منابع دین اسلام مورد توجه قرار می گیرد.