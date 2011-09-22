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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۱۷

اکبریان:

طرح ممیزی جمع آوری اطلاعات مشترکان خرم آباد اجرا می شود

طرح ممیزی جمع آوری اطلاعات مشترکان خرم آباد اجرا می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان از آغاز به کار طرح ممیزی جمع آوری اطلاعات مشترکان در خرم آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اکبریان در جلسه توجیهی نیروهای طرح ممیزی جمع آوری اطلاعات مشترکین اظهار داشت: این طرح با همکاری جهاد دانشگاهی استان لرستان و همچنین شرکت آب و فاضلاب استان انجام خواهد شد.

وی بیان داشت: در قالب اجرای این طرح اطلاعات مربوط به تعداد مشترکان و همچنین انشعابات غیر مجاز موجود در سطح استان نیز شناسایی خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان یادآور شد: پیش بینی می شود که با اجرای این طرح، ما بتوانیم بیش از 80 درصد از انشعابات غیر مجاز مرکز استان را شناسایی کنیم.

اکبریان عنوان کرد: به زودی طرح ممیزی جمع آوری اطلاعات مشترکان در شهرستان خرم آباد آغاز می شود و بیش از 50 نفر از رابطین جهاد دانشگاهی به صورت منزل به منزل اطلاعات شهروندان را جمع آوری کرده و به معاونت درآمد و امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان لرستان انتقال خواهند داد.

کد مطلب 1414768

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