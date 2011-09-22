طرح ممیزی جمع آوری اطلاعات مشترکان خرم آباد اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اکبریان در جلسه توجیهی نیروهای طرح ممیزی جمع آوری اطلاعات مشترکین اظهار داشت: این طرح با همکاری جهاد دانشگاهی استان لرستان و همچنین شرکت آب و فاضلاب استان انجام خواهد شد.

وی بیان داشت: در قالب اجرای این طرح اطلاعات مربوط به تعداد مشترکان و همچنین انشعابات غیر مجاز موجود در سطح استان نیز شناسایی خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان یادآور شد: پیش بینی می شود که با اجرای این طرح، ما بتوانیم بیش از 80 درصد از انشعابات غیر مجاز مرکز استان را شناسایی کنیم.

اکبریان عنوان کرد: به زودی طرح ممیزی جمع آوری اطلاعات مشترکان در شهرستان خرم آباد آغاز می شود و بیش از 50 نفر از رابطین جهاد دانشگاهی به صورت منزل به منزل اطلاعات شهروندان را جمع آوری کرده و به معاونت درآمد و امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان لرستان انتقال خواهند داد.