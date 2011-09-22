صنعتگران فعال ترین افراد در راستای تحقق جهاد اقتصادی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، صفدر رحمت آبادی ظهر پنجشنبه در مراسم معارفه اولین سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: صنعت گران و افراد فعال در این حوزه نقش بسیار مهمی را در راستای اجرایی کردن اهداف جهاد اقتصادی برعهده دارند و انتظار می رود که اقدامات آغاز شده در این بخش با جدیت هر چه بیشتر ادامه یابد.

وی با بیان کرد: مردم همواره با حضور خود در صحنه و همکاری مناسب با مسئولان کشوری و استانی با ارائه طرحهای متنوع در پیشبرد اهداف اقتصادی موثر بوده اند و صنعتگران با افزایش تولید و توجه به توسعه صنعت خود و خدمت مستمر در این بخش به عنوان مهمترین و فعال ترین افراد در راستای جهاد اقتصادی کشور به شمار می روند.

معاون هماهنگی و امور مجلس وزیر صنعت، تجارت و بازرگانی پیشبرد اهداف اقتصادی در راستای ادغام وزارتخانه ها را بر دو مبنای اساسی دانست و اعلام کرد: ضرورت ساختاری و مبنای قانونی بودن این طرح از جمله دلایل اصلی برای ادغام دو وزارت خانه به شمار می رود.

رحمت آبادی با بیان اینکه استفاده از نیروی کاری کمتر و ارائه کار و تولید بیشتر زمینه اصلی اینگونه ادغامهای کشوری بوده است، اظهار داشت: سرپرست سازمان جدید صنعت، معدن و تجارت کردستان باید در تکمیل پروژه های نیمه تمام، صیانت از عوامل موجود، افزایش اشتغال و سرمایه گذاری و استفاده از مدیریت قوی در این سازمان بهره لازم و تلاش کافی را در دستور کار قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه دستاورد اصلی تمام کارها و اقدامات سازمان صنعت، معدن و تجارت رسیدن به صادرات موفق در استان کردستان است، افزود: در ادامه ادغام وزارتخانه ها و تاسیس سازمانهای جدید در استان کردستان تبدیل این استان به دروازه صادرات کشور امری اجنتاب ناپذیر است.

در این مراسم سیروس شاه غیبی به عنوان اولین سرپرست سازمان تازه تاسیس صنعت، معدن و تجارت استان کردستان معرفی و از پیمان اسراری رئیس سابق سازمان بازرگانی استان به پاس خدمت در این سازمان قدردانی شد.