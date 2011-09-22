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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۴۷

کودکان البرزی در رژه نیروهای مسلح حاضر شدند

کودکان البرزی در رژه نیروهای مسلح حاضر شدند

کرج - خبرگزاری مهر: کودکان و نوجوانان استان البرز ، با حضور در مراسم رژه نیروهای مسلح این استان، استقامت و ایستادگی دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.

 به گزارش خبرنگار مهر، روز پنج شنبه به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس  جمعی از اعضا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز برای اولین بار در کشور در محل رژه نیروهای مسلح این استان حضور یافتند.

در این مراسم کودکان و نوجوانان استان البرز با حمل پلاکاردی با عنوان " اماما؛ پرچمی را که برافراشته ای ،هرگز بر زمین نخواهیم گذاشت"  و با اهداء شاخه های گل و کارت های تبریک از پدران عزیزی  که ما آرامش امروزمان را مدیون استقامت دیروز آنان هستیم قدردانی کردند.
 
حضور کودکان و نوجوانان البرز در مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس و رژه نیروهای مسلح، موجب تحسین استاندار البرز، فاطمه آجرلو نماینده کرج در خانه ملت، فرماندار کرج و جمعی از فرماندهان دوران دفاع مقدس و رسانه ها شد.
 
اعضا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز با همراهی مدیرکل کانون پرورش فکری البرز و جمعی از مسئولان این کانون، رژه نیروهای مسلح استان را در اولین روز از هفته دفاع مقدس تجربه کردند.
کد مطلب 1414777

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