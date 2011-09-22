150 میلیون مسافر در تابستان سال 90 در کشور جابجا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شهریار افندی زاده ظهر پنج شنبه در سفر به استان البرز و در حاشیه بازدید از محورهای ارتباطی این استان با اعلام این خبر افزود: با برنامه ریزی و هماهنگی با سایر دستگاه ها و ارگانهای ذیربط شرایط سفر ایمن برای مرحله پایانی سفرهای تابستانی هموطنان فراهم شده است تا علاوه بر اینکه سطح سرویس ارائه خدمات به مسافران افزایش یابد، مسافران بتوانند با آسایش خاطر سفرهای خود را انجام دهند.

وی با تاکید بر ضرورت انجام سفرهای برنامه ای و مدیریت بازگشت سفر توسط مسافران، افزود: تصاویر دوربین های نظارت تصویری و اطلاعات تردد شمارهای نصب شده در محورهای مختلف کشور حاکی از تراکم در برخی از محورهای ارتباطی کشور است که مسافران با اطلاع از وضعیت ترافیک محورها از طریق مرکز مدیریت راههای کشور و انجام زمان بندی مناسب می توانند سفر ایمنی داشته باشند.

دکتر افندی زاده افزود: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با هزار و 20 اکیپ راهداری و 14 هزار نیروی راهدار و با همکاری دستگاه های مرتبط، طرح مشترکی را برای افزایش ایمنی تردد در محورهای کشور در دست اجرا دارد و در برخی از محورهای مواصلاتی پر تردد مانند محورهای استان تهران، البرز، قزوین، گیلان، مازندران، خراسان رضوی و اصفهان این طرح به صورت ویژه در دست اجرا است.

کاهش 13.5 درصدی تلفات تصادفات رانندگی در محورهای برون شهری

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اعلام کاهش 13.5 درصدی تلفات تصادفات رانندگی در محورهای برون شهری و کاهش 12.8 درصدی سوانح رانندگی در کشور در پنج ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزود: بر اساس اهداف برنامه پنجم توسعه ، تصادفات در کشور باید کاهش 10 درصدی داشته باشد.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود به رغم افزایش تعداد خودرو ها در کشور و افزایش سفر، اهداف برنامه محقق شود؛ که این امر بدون شک علاوه بر اینکه نتیجه تلاش همه سازمانهای مرتبط است، بیشتر منوط به همکاری مسافران و رعایت قوانین و مقررات از سوی آنها است.

وی درخصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده سالانه باید هزار و 500 دستگاه اتوبوس نوسازی شود که این امر در سال 89 محقق شده و در سال جاری نیز در حال اجرا است.

این مسئول بیان کرد: در حال حاضر متوسط عمر ناوگان اتوبوسی کشور به 12.8 سال رسیده است، در بخش مینی بوس نیز نوسازی دو هزار و 500 دستگاه در برنامه بوده است که تاکنون 600 دستگاه واگذار شده است و ناوگان سواری کرایه برون شهری نیز با عمر متوسط هفت سال از شرایط خوبی برخوردار است.

هفت هزار دستگاه خودرو نو وارد چرخه حمل و نقل کالا شده است

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص نوسازی ناوگان باری کشور نیز گفت: تاکنون بیش از هفت هزار دستگاه خودرو نو وارد چرخه حمل و نقل کالا شده است و مقرر است بر اساس مصوبه دولت یک میلیارد دلار به صورت ارزی از طریق صندوق توسعه ملی به این امر تخصیص یابد که بسته حمایتی و آیین نامه اجرایی آن در دست طراحی و تدوین است.

شایان ذکر است در این سفر معاون راهداری و هماهنگی امور استانها، معاون برنامه ریزی ، مدیر کل روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای آقای دکتر افندی زاده را همراهی می کردند و بازدید از پروژه های راهداری و حمل و نقلی استان از دیگر برنامه های این سفر بود.