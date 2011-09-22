اولین سرپرست سازمان صنعت، ‌معدن و تجارت سیستان و بلوچستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر کل امور استان‌ های این وزارتخانه ظهر پنجشنبه در مراسم معارفه اولین سرپرست این سازمان در سیستان و بلوچستان، اظهار داشت: موضوع ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی از سالیان دور مطرح بوده و با توجه به ضرورت این امر و تکلیفی که مقام معظم رهبری به خاطر سرعت بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی نهاده اند، این اتفاق در دولت دهم صورت پذیرفت.

مصیب محمدیان شمالی گفت: رصد کردن تولید، یکی از وظایف و تکالیف بازرگانی به دلیل تنظیم بازار و توسعه صادرات بوده که با همسو شدن این دو وزارتخانه و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به سرعت به سمت تولیدی پیش برویم که هدفش تنها بازار داخلی نباشد.

وی افزود: در وزارتخانه جدید، نگاه‌ ها به سمت کاهش هزینه‌ ها و کاهش قیمت تمام شده بوده و استمرار در ظرفیت سازی بیشتر و ارتقای رقابت پذیری به خاطر حضور در بازارهای دیگر نیز جزو اصول است و محور اصلی بر تولید با نگاه تجاری و تولید صادراتگراست.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: در سازمان جدید باید با استفاده از تجربیات و بهره‌ گیری از منابع و امکانات صرفا به دلیل خدمتگزاری و ایجاد یک سازمان چابک، ‌اثرگذار و کارآمد مبتنی بر اصول علمی گام برداشته شود.

وی گفت: سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص ملی بسیار چشمگیر است به طوری که حدود 50 درصد تولید ناخالص کشور در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت که مدیریت و هدایت آن به عهده دولت و همکاری فعالان بخش خصوصی است.

مدیر کل امور استان ‌های وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت اظهار داشت: با انتصاب اولین سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان زنگ آغاز کار ادغام در این استان نواخته شد.

در این مراسم ایرج حسن پور رئیس اسبق سازمان بازرگانی سیستان و بلوچستان به عنوان اولین سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت و مسئول کمیته ادغام استان منصوب شد.