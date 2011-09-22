اخبار کوتاه ورزشی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت اتومبیلرانی شهرستان طالقان اقدام به برگزاری تور آموزشی با خودروهای دو دیفرانسیل در طالقان کرد.

تور تفریحی آموزشی پایین طالقان به الموت همراه با خودروهای دو دیفرانسیل در مسیر استانهای البرز، قزوین ومازندران با شرکت 11 اتومبیل و حضور 50 از شرکت کنندگان در طالقان برگزار شد.



برگزاری مسابقات والیبال ادارات در طالقان

مسابقات والیبال ادارات با شرکت شش تیم به صورت دوره ای در سالن شهید رجایی این شهرستان برگزار شد.

در این دوره از مسابقات تیمهای بانک ملت اول شد ضمن اینکهتیمهای شرکت کننده شامل اداره ورزش وجوانان طالقان، بانک ملت، آموزش وپرورش، دهیاران، مخابرات و شهرداری هستند.

فوتسالیستهای بانوی روستایی و عشایری نظرآباد قهرمان کشور شدند

مسابقات فوتسال بانوان روستایی و عشایری کشور با کسب مقام قهرمانی تیم نظرآباد به پایان رسید.

مسابقات فوتسال جوانان بانوان قهرمانی کشور به میزبانی استان چهار محال و بختیاری برگزار شد و بازیکنان نظرآباد لیلا و سهیلا صدقی و لیلا خدابنده لو در قالب تیم البرز در این رقابتها حضور فعال داشتند.

این ورزشکاران با چهار بازی با اقتدار به فینال این رقابتها صعود کردند که توانستند با نتیجه دو بر یک تیم چهار محال و بختیاری میزبان مسابقات را شکست دهند و قهرمان کشور شوند.