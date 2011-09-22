دفاع مقدس برگ زرینی در تاریخ بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری در مراسم آغاز هفته گرامیداشت هشت سال دفاع مقدس در بلوار نواب صفوی شهریار با حضور نماینده مردم شهریار، شهرقدس، ملارد و دیگر مسئولان و شهروندان، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران مانند نهالی بود که امام خمینی (ره) آن را کاشتند پس از مدتی تمام کفر با هم متحد شدند تا نظام اسلامی ایران از هم بپاشد و پرچم اسلام را در ایران پایین بکشند.

جوهری عنوان کرد: دشمنان فکر می کردند با جنگ نظامی می توانند ندای کفر ستیزی را خاموش کنند اما مردم ایران با تاسی از امام حسین (ع) و واقعه عاشورا در مقابل دشمنان ایستادگی کردند.

وی عنوان کرد: آن روزها ملت ایران پشت سر ولایت ایستادند و نظام نوپای جمهوری اسلامی را حمایت کردند و شهدایی را تقدیم این انقلاب کردند.

جوهری ادامه داد: جنگ تحمیلی ایران با مدت هشت سال دومین جنگ طولانی پس از ویتنام است.

وی تصریح کرد: امروز جوانان نسل سوم وچهارم نسبت به نسل اول کنکاش کنند و این جوانان امروز از جوانان آن روزهای دفاع مقدس هیچ کم ندارند.

جوهری عنوان کرد: تعداد روزهای نبرد دو هزار و 887 روز بود که بادشمن نبرد کردیم و از این روزها یک هزار روز نبرد فعال بوده و 793روز ما به دشمن حمله کردیم و 207 روز دشمن به ما حمله کرد.

وی ابراز کرد: همه روزهای دفاع مقدس رزمندگان جانانه ایستادگی کردند و عده ای که نمی توانستند در خط مقدم حضور یابند در پشت جبهه ها حضور فعالانه ای داشتند.

فرماندار شهرستان شهریار تاکید کرد: جوانان تاریخ را ورق بزنند و گذشته را مرور کنند تا به از خودگذشتگی جوانان آن روزها پی ببرند.

وی افزود: امروز شاهد محقق شدن پیش بینیهای امام هستیم که امام (ره) فرموده ثمره انقلاب اسلامی، بیداری است و اکنون در کشورهای اسلامی بیداری رخ داده و جوانان این کشورها با تاسی از انقلاب ایران سفارت رژیم صهیونیستی را تسخیر و پرچم آن را پایین کشیدند.

جوهری افزود: رمز پیروزی انقلاب اسلامی پیروی بی چون و چرا از ولی فقیه نظام جمهوری اسلامی است و اکنون دشمن این نکته را فهمیده که مردم ایران پشت رهبر خود حرکت می کنند.

وی در پایان عنوان کرد: خطاب به دشمن می گوییم با ایستادگی بر ارزشهای انقلاب و دفاع مقدس با پاسداری از خون شهدای هشت سال دفاع مقدس دستی را که به طرف ایران اسلامی برای شلیک گلوله ای نشانه برود قبل از اینکه تیری شلیک کنند از بازو قطع می کنیم.