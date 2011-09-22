تظاهرات مردم غزه و کرانه باختری در محکومیت رویکرد ضد فلسطینی اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، هزاران شهروند فلسطینی امروز با برپایی تظاهراتی که به طور همزمان در غزه و کرانه باختری برگزار شد سخنان ضد فلسطینی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را محکوم کردند.

تظاهرات کنندگان با سر دادن شعار، اوباما را به جانبداری و حمایت از منافع رژیم صهیونیستی متهم و مخالفت خود را با فشارهای آمریکا برای جلوگیری از شناسایی کشور مستقل فلسطین در مرزهای 1967 اعلام کردند.

فلسطینی های معترض، اوباما را شریک اسرائیل در اشغال اراضی فلسطین دانستند و پلاکاردهایی را که بر روی آنها نام رئیس جمهور آمریکا نوشته شده بود، آتش زدند.

گفتنی است باراک اوباما شب گذشته ضمن بی توجهی به تلاش فلسطینی برای به رای گذاشتن شناسایی کشور مستقل فلسطین در مرزهای 1967 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر جانبداری واشنگتن از رژیم صهیونیستی تاکید کرد و به زعم خود مذاکرات سازش را تنها راه حل مناقشه فلسطین و رژیم اسرائیل دانست.