خودکفایی امروز ایران اسلامی ریشه در دفاع مقدس دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کیخا ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری که در فرمانداری زابل برگزار شد، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: رزمندگان اسلام با دفاع جانانه خود در طول هشت سال جنگ تحمیلی به جهانیان ثابت کردند که اجازه نمی دهند حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی به تصرف دشمنان در آید.

وی گفت: شهدا در هشت سال دفاع مقدس از ارزنده‌ ترین داشته خود که جان و مالشان بود گذشتند و به جنگ رفتند و آنان نه ‌تنها با عراق بلکه با همه جهان استکبار جنگیدند و باعث افتخار ایران اسلامی شدند.

وی افزود: اگر ما امروز در آسایش به سر می بریم به برکت خون پاک شهدا و دلاوریهای رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس است.

فرماندار زابل بیان داشت: دفاع مقدس دارای مفاهیم ارزشمندی نظیر شهادت، عزت، غیرت و ایثارگری است که با تبیین و انتقال آنها به نسل آینده به ویژه جوانان می توانیم نظام جمهوری اسلامی ایران را در برابر تهدیدها و چالش های دشمنان بیمه کنیم.

وی گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران الگویی برای کشورهای آزادیخواه جهان شده است.

وی یکی از برنامه‌ های مهم این هفته را برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس در پردیس دانشگاه زابل عنوان کرد و افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه به نمایش درآوردن رشادتهای شهدا در هشت سال جنگ تحمیلی است.

در پایان این جلسه اعضای شورای اداری شهرستان زابل یک روز حقوق خود را به جشن عاطفه ها اختصاص دادند.