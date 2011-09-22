10 هزار استعداد برتر در کشور شناسایی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین سلطان خواه عصر پنجشنبه در جریان بازدید از آثار ارائه شده در چهارمین جشنواره منطقه ای نوع آوری و شکوفایی البرز که با حضور نخبگان استانهای البرز، تهران و قزوین برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تاکنون با برپایی جشنواره های ملی و منطقه ای توانسته ایم زمینه ارائه آثار ارزشمند مخترعان و مبتکران کشور را فراهم کنیم تا زمینه بازاریابی این طرحها بهتر شود.

وی افزود: در سال گذشته 15 جشنواره اختراعات و ابتکارات در کشور برگزار شد که چهار جشنواره نیز به صورت منطقه ای در قزوین برپا شده و تا پایان دی ماه امسال هم چهار جشنواره دیگر در استانها برگزار خواهد شد.

وی حمایت از اختراعات و ابتکارات را از سیاستهای بنیاد ملی نخبگان دانست و یادآورشد: با راه اندازی سامانه اختراعات و ابتکارات و برگزاری جشنواره های منطقه ای و ملی بستر معرفی افراد نخبه و طرحهای آنها را در کشور فراهم کرده ایم که این کار گام ارزشمندی در بازاریابی طرح ها نیز به شمار می رود.

وی بهره گیری از امکانات و تجهیزات موجود در کشور را در تولیدی شدن طرحها ضروری خواند و گفت: استفاده از آزمایشگاهها، واحدهای تولیدی و مشارکت سرمایه گذاران بهترین راه کاهش هزینه تولید، اقتصادی کردن و سودآوری و تجاری شدن طرحهای مبتکران و مخترعان است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان کشور تصریح کرد: در سال جهاد اقتصادی برای تحقق تحول اساسی در اقتصاد کشور باید اقتصاد محلی دانش بنیان اجرایی شود و فارغ التحصیلان بازار کار پیدا کنند و مسیر درست تبادل اطلاعات فراهم شود.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: استقبال از جشنواره ها در حد مطلوبی است به طوری که در جشنواره علم تا عمل که ماه قبل برگزار شد بیش از دو هزار و 800 متقاضی شرکت کردند که 60 طرح برگزیده از قزوین هم حضور داشت که این روند می تواند ما را از واردات بی نیاز کند.

وی افزود: مسئولان کشور باید به سمت استقلال دانش بنیان حرکت کنند و از تولید دانش حمایت لازم را انجام دهند تا منویات مقام معظم رهبری محقق شود.