جشنواره هنرهای تجسمی دفاع مقدس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، معاون تبلیغات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه عطر افشانی مزار شهدای بیرجند در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اولین جشنواره هنرهای تجسمی استان با محوریت موضوع دفاع مقدس برگزار می شود، گفت: کارگاه هنرهای تجسمی به مدت سه روز با حضور هنرمندان فعال و با هدف مشارکت آنان در ایجاد موزه دفاع مقدس استان در هفته دفاع مقدس برپا می شود.

مهدی رحیم آبادی برگزاری اولین دوره مسابقات قرآن ویژه همسران و کارکنان خواهر شاغل در نیروهای مسلح مرکز استان را از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس اعلام کرد و افزود: این مسابقات ششم مهرماه مصادف با روز خانواده و دفاع مقدس آغاز می شود.

وی بیان کرد: اختتامیه این مسابقات نیز هفتم مهر سالروز میلاد حضرت معصومه (س) با همکاری دفتر امور خانواده و بانوان استانداری و موسسه قرآنی فرهنگ و عترت ثقلین برگزار می شود.

به گفته وی، گردهمایی رزمندگان دفاع مقدس در بیرجند، قاینات و فردوس و برگزاری مراسم سالروز شهادت شهدای گمنام شهرستان درمیان در سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) با حضور رزمندگان این منطقه در قهستان از دیگر برنامه های این هفته است.

رحیم آبادی با بیان اینکه در هفته دفاع مقدس فراخوان دومین جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس منتشر می شود، عنوان کرد: نشست تخصصی با حضور فرماندهان نظامی و انتظامی استان که در دوران دفاع مقدس نقش فعالی داشته اند و اعضای کانون خبرنگاران دفاع مقدس خراسان جنوبی نیز در این هفته برگزار خواهد شد.