به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه سی و سوم کمیسیون آینده‌نگاری تحولات علمی و فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه نحوه اشاعه و صدور اسلام ناب مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این خصوص استفاده از فناوریهای نوین در حوزه رسانه به ویژه استفاده از ظرفیت‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی به همراه تربیت و پرورش نیروهای مستعد و آشنا به دیگر زبانها برای تبلیغ اسلام مورد تاکید قرار گرفت.

چالش قانونی در حوزه جرائم فرهنگی از دیگر محورهای مورد بحث در این جلسه بود که اعضای جلسه مقرر کردند کمیته‌ای برای ساماندهی جرائم فرهنگی در حوزه رسانه تشکیل و نتایج بررسیهای آنها به کمیسیون ارائه شود.