13 عضو طالبان به نیروهای دولتی افغانستان پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر از هرات، این افراد با چندین قبضه سلاح سبک و نیمه سنگین در گروههای ده نفره و سه نفره امروز به برنامه صلح پیوستند.

"داوود صبا" والی هرات می گوید: از شش ماه نخست سال جاری تاکنون این هفتمین گروه از طالبان مسلح مخالف دولت در هرات هستند که به سازمان امنیت ملی این ولایت تسلیم شده اند.

13 عضو طالبان پس از آن سلاح های خود را زمین گذاشتند که اعضای این گروه سه شنبه گذشته طی یک عملیات برنامه ریزی شده دست به ترور "برهان الدین ربانی" رئیس جمهوری سابق افغانستان در منزل شخصی وی زدند.

گفتنی است ربانی که در سال 1992 به ریاست جمهوری افغانستان انتخاب شده بود، پس از حمله طالبان به کابل در 1996 به مزار شریف عقب نشنی کرده و رهبری اتحاد شمال را به عهده گرفت.



