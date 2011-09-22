از دبیرکلی جامعه وعاظ تهران استعفا داده ام/ اظهار بی اطلاعی از انتخاب جانشین

حجت الاسلام جعفر شجونی دبیر کل جامعه وعاظ تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی نامه ای به آیت الله مهدوی کنی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز استعفای خود را از دبیر کلی جامعه وعاظ تهران اعلام کرده ام افزود: هیچ بودجه ای به جامعه وعاظ تهران اختصاص داده نمی شد و دست ما در این تشکل روحانی بسیار محدود بود و نمی توانستیم هیچ کاری انجام دهیم. از این رو بنده به این نتیجه رسیدم که باید از سمت دبیرکلی جامعه وعاظ تهران استعفا دهم.

این فعال سیاسی در ادامه اظهار داشت: در تقسیم بودجه ها شاهدیم که بودجه های فرهنگی به بسیاری از دستگاهها اختصاص داده می شود اما جامعه وعاظ تهران به عنوان یک تشکل روحانی و فرهنگی از بودجه محروم بود.

وی افزود: بنده امروز در قم بودم و در جامعه مبلغان قم بدین نتیجه رسیدم که با این فضا نمی توانم وظایف خود را در جامعه وعاظ تهران ادامه دهم از این رو طی نامه ای به آیت الله مهدوی کنی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز استعفای خود را اعلام کردم.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز همچنین از مسئولین خواست نگاه دیگری به تشکل های روحانی من جمله جامعه وعاظ تهران داشته باشند.

وی در افزود: با اینکه بنده از دبیرکلی جامعه وعاظ تهران استعفا دادم اما کماکان به عنوان یک عضو در جلسات این تشکل شرکت می کنم.

وی در پایان در پاسخ به این سئوال که جانشین وی در جامعه وعاظ تهران چه زمانی مشخص می شود، افزود: از این موضوع بی خبرم.