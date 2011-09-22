به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سواد کوهی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پایگاه اصلی جمع‌آوری جشن عاطفه‌ها در میدان امام حسین(ع) است، اظهار داشت: سایر پایگاه‌های اصلی در میادین اصلی شهر واقع در فلکه احمد آباد، میدان قدس، میدان جمهوری و فلکه ارتش و خوراسگان دائر است.

وی با اشاره به اینکه برنامه امسال با این تفاوت که دانش‌آموزان در آن دخیل هستند برگزار می‌شود، بیان داشت: شعار جشن عاطفه با عنوان کرامت علوی، جهاد اقتصادی و مهرورزی در ششم مهر ماه آغاز به کار می‌کند.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان اصفهان این جشن را با کمک آموزش و پرورش، بسیج مستضعفین و صدا و سیما دانست و تاکید کرد: پس از جمع آوری این هدایا، مقداری نقدی به آموزش پرورش تحویل و این نهاد با توجه به شناخت مربیان و معلمان از دانش‌آموزان نیازمند در مدارس این کمک هزینه را در اختیارشان قرار می‌دهد.

صدق در ادامه با بیان اینکه جشن عاطفه‌های امسال با توجه به تعطیلی پنج شنبه‌ها دیرتر برگزار می‌شود، اظهار داشت: در استان اصفهان امسال همزمان با سراسر کشور در شش مهرماه جشن عاطفه‌ها برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال گذشته در جشن عاطفه‌ها دو میلیارد ریال جمع‌آوری کمک‌های نقدی داشته‌ایم، افزود: پیش‌بینی می‌کنیم این مقدار امسال به دو برابر و نیم و نزدیک 500 میلیون تومان جمع‌آوری شود.

معاون توسعه و مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان اصفهان تصریح کرد: دو هزار و 600 پایگاه در سراسر استان اصفهان در جشن عاطفه‌های امسال، جمع‌آوری هدایای نقدی و غیر نقدی را بر عهده دارند.

وی به استقرار سه هزار و 200 نیرو در پایگاه‌های استان اشاره کرد و گفت: 500 پایگاه اصلی در استان اصفهان از این دو هزار و 600 پایگاه دائر است که 100 پایگاه در شهر اصفهان، 300 پایگاه در شهرستانها و نیز 100 پایگاه توسط بسیج اداره این پایگاه‌ها را بر عهده دارند.