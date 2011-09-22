معلمان باید با تحولات سیستم آموزشی همگام باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید عاملیان ظهر پنج شنبه در مراسم جشن شکوفهها با اشاره به تحولات ایجاد شده در آموزش و پرورش اظهار داشت: در حال حاضر تغییر و تحولات بسیاری در نظام آموزشی اصفهان ایجاد شده و هوشمندسازی و الکترونیکی شدن مدارس از مهمترین تحولات ایجاد شده در نظام آموزشی اصفهان است.
وی به ضرورت رشد و پیشرفت دانشآموزان در مدارس مختلف اشاره کرد و ادامه داد: معلمان پایه اول ابتدایی به عنوان نخستین متولیان آموزشی دانشآموزان محسوب میشوند و این قشر از جامعه باید به منظور آموزش دانشآموزان از شیوههای نوین آموزشی موجود در جامعه استفاده کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه محتوای دروس آموزشی در حال تغییر است، تصریح کرد: در حال حاضر تحولات بسیاری در نظام آموزش و پرورش کشور رخ داده است و بیشتر این تحولات به دوره ابتدایی و به ویژه به پایه اول ابتدایی اختصاص دارد.
وی به اجرای طرح هوشمندسازی مدارس در اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر هوشمندسازی مدارس استان در دستور کار آموزش و پرورش قرار دارد و الکترونیکی شدن نظام آموزشی به عنوان مهمترین تحولات ایجاد شده در نظام آموزشی اصفهان است.
عاملیان با اشاره به اینکه معلمان باید در مدارس از آموزشهای نوین روز جامعه استفاده کنند، تاکید کرد: معلمان باید تحولات آموزشی ایجاد شده در آموزش و پرورش همگام باشند و دانشآموزان را با تکنولوژیهای روز جامعه آشنا کنند.
وی به نقش آموزشهای الکترونیکی شدن مدارس در راستای رشد و پیشرفت کشور اشاره کرد و بیان داشت: با ارائه این آموزشها در مدارس دانشآموزان را با تکنولوژِهای روز دنیا آشنا میکند.
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