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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۰۴

حجت الاسلام گرایلی:

سوگواره "صادق آل محمد(ص)" در بیرجند برگزار می شود

سوگواره "صادق آل محمد(ص)" در بیرجند برگزار می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از برگزاری سوگواره "صادق آل محمد(ص)" به مناسبت شهادت امام صادق (ع) در آستانه مبارکه شهدای دره شیخان بیرجند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد طاهر گرایلی گفت: عظمت علمی امام جعفر صادق (ع) چنان روشن است که همه اندیشمندان و بزرگان در برابر آن سر تعظیم فرود می آورند.

وی افزود: عصر امام صادق (ع) عصر جنبش فکری و فرهنگی بود که شور و شوق علمی بی سابقه ای در جامعه اسلامی به همراه داشت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی ادامه داد: علوم مختلف اسلامی مانند قرائت قرآن، تفسیر، حدیث، فقه و کلام و نیز علوم بشری مانند طب، فلسفه، نجوم، ریاضیات پدید آمده بود و این تشنگی علمی زمینه را برای فعالیتهای آن حضرت مهیا ساخته بود.

حجت الاسلام گرایلی اظهار کرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان با همکاری هیئتهای مذهبی مراسم سوگواری "صادق آل محمد(ص)" را در روز شهادت حضرت از ساعت 9 الی 12 ظهر در آستانه مبارکه شهدای دره شیخان برگزار می کند.

وی بیان کرد: این سوگواره با عزاداری و سخنرانی حجت الاسلام علی محمدی از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم همراه خواهد بود که علاقمندان به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت (ع) می توانند در این مراسم معنوی شرکت کنند.

کد مطلب 1414833

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