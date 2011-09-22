سوگواره "صادق آل محمد(ص)" در بیرجند برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد طاهر گرایلی گفت: عظمت علمی امام جعفر صادق (ع) چنان روشن است که همه اندیشمندان و بزرگان در برابر آن سر تعظیم فرود می آورند.

وی افزود: عصر امام صادق (ع) عصر جنبش فکری و فرهنگی بود که شور و شوق علمی بی سابقه ای در جامعه اسلامی به همراه داشت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی ادامه داد: علوم مختلف اسلامی مانند قرائت قرآن، تفسیر، حدیث، فقه و کلام و نیز علوم بشری مانند طب، فلسفه، نجوم، ریاضیات پدید آمده بود و این تشنگی علمی زمینه را برای فعالیتهای آن حضرت مهیا ساخته بود.

حجت الاسلام گرایلی اظهار کرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان با همکاری هیئتهای مذهبی مراسم سوگواری "صادق آل محمد(ص)" را در روز شهادت حضرت از ساعت 9 الی 12 ظهر در آستانه مبارکه شهدای دره شیخان برگزار می کند.

وی بیان کرد: این سوگواره با عزاداری و سخنرانی حجت الاسلام علی محمدی از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم همراه خواهد بود که علاقمندان به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت (ع) می توانند در این مراسم معنوی شرکت کنند.