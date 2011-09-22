حجت‌الاسلام محمد تقی نقدعلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهرداری و اداره اوقاف باید در سه محور تعامل و همکاری خود را افزایش بدهند، اظهار داشت: تعامل شهرداری و اداره اوقاف باید در سه زمانه موقوفات، برنامه‌های کلان فرهنگی و استفاده از ظرفیتهای موجود در بقاع و اماکن متبرکه اصفهان افزایش یابد.

وی با اشاره به ضرورت آشنایی مسئولان با وقف و موضوعات مربوط به آن تصریح کرد: مسئولان شهرداری باید با ارزش و جایگاه وقف در جامعه آشنا شوند و در زمینه موضوعات مربوط به وقف با اداره اوقاف همکاری کنند.

معاون فرهنگی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه موقوفات بسیاری در سطح اصفهان وجود دارد، اضافه کرد: به دلیل در‌آمیخته بودن طرح‌های شهرداری با موضوعات وقف، شهرداری باید با این موضوعات آشنا شود و نسبت به افزایش و گسترش تعامل و همکاری خود با اداره اوقاف اقدامات لازم را انجام بدهد.

وی به ظرفیتهای موجود در بقاع متبرکه اصفهان برای اجرا و برگزاری برنامه‌های کلان فرهنگی اشاره کرد و بیان داشت: بقاع متبرکه موجود در اصفهان بهترین مکان برای ترویج برنامه‌های فرهنگی محسوب می‌شوند و شهرداری باید برای اجرای برنامه‌های فرهنگی خود از ظرفیتهای موجود در بقاع متبرکه استفاده کند.

نقدعلی تاکید کرد: شهرداری باید بقاع متبرکه موجود در اصفهان را برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی جایگزین فرهنگسرا‌ها کند و این مکانها برای ترویج برنامه‌های فرهنگی در سطح شهر نسبت به فرهنگ‌سرا‌ها از جذایبتهای ویژه‌ای برخوردار هستند.