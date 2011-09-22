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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۰۸

عباسی:

دستاوردهای حوزه علمیه باید در اجرای برنامه ها به کار گرفته شود

دستاوردهای حوزه علمیه باید در اجرای برنامه ها به کار گرفته شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: مشاور وزیر و مدیرکل دفتر امور بانوان وزارت کشور خواستار به کارگیری دستاوردهای حوزه علمیه در اجرای برنامه های فرهنگی، دینی و اجتماعی در کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا عباسی عصر پنج شنبه در نشست طلاب حوزه علمیه خواهران اردبیل اظهار داشت: برای تسریع در اجرا و افزایش تاثیرگذاری برنامه ها در کشور انتظار می رود از دستاوردهای حوزه های علمیه در تمام زمینه ها استفاده شود.

به گفته وی اگر مسائل انقلاب به نسل جوان به درستی انتقال داده شود، دیگر مشکلی در لایه های اجتماعی کشور پیش نخواهد آمد و به فرمایش مقام معظم رهبری فتنه برچیده خواهد شد.
 
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر امور بانوان وزارت کشور در عین حال تاکید کرد که اگر طلاب از نظر اطلاعات بروز باشند می توانند جوابگوی نیازهای اعتقادی و فرهنگی مردم باشند.
 
وی همچنین با بیان اینکه تکالیف ما در امر به معروف و نهی از منکر در شرایط فعلی سنگین است، اضافه کرد: بدنه نظام اداری ما زنگ زده و باید متحول شود و در واقع باید یک انقلاب فرهنگی در نظام اداری اتفاق بیفتد.
 
عباسی تحول و خیزش اسلامی به وجود آمده در کشورهای منطقه و جهان را حاصل ارزشهای اسلامی و خون شهیدان دانست و افزود: این شهیدان بودند که با خونشان انقلاب را به دنیا صادر کردند.
 
کد مطلب 1414840

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