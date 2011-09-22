به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتسال گیتی‌پسند اصفهان و راه ساری از ساعت 16 پنجشنبه و در حضور نزدیک به سه هزار هوادار اصفهانی در ورزشگاه پیروزی اصفهان برگزار شد.

گیتی‌پسند در نیمه نخست این بازی با وجود برتری محسوس خود نتوانست گلی را وارد دروازه تیم راه کند تا نیمه نخست بازی با نتیجه بدون گل به پایان برسد.

پس از آن تیم اصفهانی در نیمه دوم به گل رسید و با عملکرد خوب خود در ادامه بازی توانست پیروزی این بازی پر حاشیه و پر برخورد را ازآن خود کند.

گلهای تیم گیتی‌پسند در این دیدار را محمدرضا زحمتکش (2 گل)، محمد کشاورز، سجاد بنی سعدی( 2 گل) و وحید شمسایی به ثمر رساندند.

برای تیم راه ساری هم رسول اکبری گلزنی کرد.

سعیدبالباسی و مصطفی قنبری‌زاده، بازیکنان تیم راه ساری در این دیدار به دلیل خطا بر روی بازیکن گیتی‌پسند از بازی اخراج شدند.