  1. استانها
  2. اصفهان
۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۱۴

هفته پنجم لیگ برتر/

پیروزی پرگل تیم فوتسال گیتی‌پسند مقابل راه ساری

پیروزی پرگل تیم فوتسال گیتی‌پسند مقابل راه ساری

اصفهان - خبرگزاری مهر: دیدار تیمهای فوتسال گیتی‌پسند اصفهان و راه ساری در چارچوب هفته پنجم مسابقات لیگ برتر دقایقی پیش با نتیجه شش بر یک به سود گیتی‌پسند به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتسال گیتی‌پسند اصفهان و راه ساری از ساعت 16 پنجشنبه و در حضور نزدیک به سه هزار هوادار اصفهانی در ورزشگاه پیروزی اصفهان برگزار شد.

گیتی‌پسند در نیمه نخست این بازی با وجود برتری محسوس خود نتوانست گلی را وارد دروازه تیم راه کند تا نیمه نخست بازی با نتیجه بدون گل به پایان برسد.

پس از آن تیم اصفهانی در نیمه دوم به گل رسید و با عملکرد خوب خود در ادامه بازی توانست پیروزی این بازی پر حاشیه و پر برخورد را ازآن خود کند.

گلهای تیم گیتی‌پسند در این دیدار را محمدرضا زحمتکش (2 گل)، محمد کشاورز، سجاد بنی سعدی( 2 گل) و وحید شمسایی به ثمر رساندند.

برای تیم راه ساری هم رسول اکبری گلزنی کرد.

سعیدبالباسی و مصطفی قنبری‌زاده، بازیکنان تیم راه ساری در این دیدار به دلیل خطا بر روی بازیکن گیتی‌پسند از بازی اخراج شدند.

کد مطلب 1414841

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها