162 طرح ابتکاری در جشنواره اختراعات قزوین با هم رقابت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم افشار عصر پنجشنبه در آئین افتتاح چهارمین جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی البرز که با حضور مخترعان استانهای قزوین، البرز و تهران در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی شهر قزوین برپا شده، اظهارداشت: تمامی کارهای اجرایی نمایشگاه برعهده نخبگان شرکت کننده است و در بخش دانش آموزی هم سعی شده با بهره گیری از شرکت کنندگان جشنواره خوارزمی و افراد با تجربه شرایط بهتری در این رقابت علمی فراهم شود.

وی افزود: بعد از اطلاع رسانی حدود 500 طرح در این جشنواره ثبت نام و شرکت کردند که 162 طرح برای مسابقه انتخاب شد که در برپایی جشنواره، پارک علم و فنآوری حضور پر رنگی داشته و کمک موثری کرده است.

رئیس دفتر بنیاد ملی نخبگان استان قزوین یادآورشد: مخترعانی که از تسهیلات سطح سه بنیاد استفاده کرده اند در 20 غرفه طرح و ایده های خود را در جشنواره عرضه کرده اند که مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

وی گفت: در سال جهاد اقتصادی و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تولید ثروت از دانش، تاکنون هشت جشنواره در کشور برگزار شده که جشنواره چهارم نیز از 29 شهریور تا اول مهر ماه در قزوین دائر است.

در این جشنواره لیلا یوسفی نماینده برگزیدگان سطح سه با بیان برخی مشکلات مخترعان، گفت: برگزاری جشنواره ها در سطح منطقه ای و نیز داوریها و تجاری سازی کارها از اقدامات موثری بوده که موجب دلگرمی مخترعان جوان شده است.

وی افزود: همینکه طرح مبتکران در نمایشگاه و یا جشنواره ای عرضه می شود، مخترعان احساس می کنند که کارشان دیده می شود و انگیزه کار بعدی را پیدا می کنند اما انتظار داریم بین مخترعان و مبتکران با رتبه های اول کنکور در دادن تسهیلات تبعیض قائل نشوند.

یوسفی اظهارداشت: تسهیلات سه میلیون تومانی برای تولیدی سازی طرح ها و ایده های مبتکران کافی نیست و انتظار داریم این تسهیلات بیشتر شود.

وی بیان کرد: بهتر است این تسهیلات به عنوان پاداش به مخترعان داده شود و با دادن معرفی نامه به سایر مراکز رشد و فناوری دانشگاهها زمینه برخورداری از امکانات این مراکز برای مخترعان با شرایط سهل تری فراهم شود.

این نخبه علمی کمک مسئولان در تجاری سازی طرح ها و ایده های مخترعان و نوآوران را خواستار شد.

چهارمین جشنواره منطقه ای اختراعات و نوآوری البرز عصر فردا جمعه با انتخاب طرح های برتر به کار خود پایان می دهد.



استان قزوین 123 مخترع و مبتکر دارد که در بنیاد نخبگان عضو هستند و تاکنون 40 نفر از تسهیلات سطح سه برخوردار شده اند.