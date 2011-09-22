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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۲۵

با هدف مهار بحران اقتصادی؛

جزئیات اقدامات سختگیرانه جدید در یونان / 30 هزار کارمند اخراج می شوند

جزئیات اقدامات سختگیرانه جدید در یونان / 30 هزار کارمند اخراج می شوند

دولت یونان روز گذشته از اقدامات سختگیرانه جدید با هدف مهار بحران بدهی که تهدیدی برای ورشکستگی منطقه یورو است، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، پس از برگزاری نشست اعضای کابینه با "جرج پاپاندرئو" نخست وزیر یونان، سخنگوی دولت در بیانیه ای اعلام کرد: در این طرح جدید بیش از 30 هزار کارمند تا پایان سال 2011 اخراج می شوند.

در این بیانیه آمده است 20 درصد حقوق مستمری بگیران که ماهانه بیش از هزار و 200 یورو دریافت می کردند، کاهش می یابد.

همچنین حقوق افراد بازنشسته کمتر از 55 سال که ماهانه بیش از هزار یورو دریافت می کردند، تا بیش از 40 درصد کاهش می یابد.

سیاست ریاضت اقتصادی که تاکنون به اعتصابها و تظاهرات متعدد در یونان انجامیده توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به این کشور پیشنهاد شده است. اجرای سیاستهای سختگیرانه اقتصادی از جمله شروط اتحادیه اروپا و سازمانهای پولی بین‌المللی برای پرداخت وام اضطراری به یونان است تا این کشور از ورشکستگی رهایی یابد.
 

کد مطلب 1414843

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