به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم مدیر حوزههای علمیه خواهران استان اصفهان با اشاره به حضور مقام معظم رهبری در سال 75 در قم افزود: یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری در این سفر توسعه حوزههای علمیه خواهران در سراسر کشور بود و فرمودند که بیش از نیمی از جامعه ما خانمها هستند که به مبلغینی از جنس خودشان نیاز دارند.
حجتالاسلام سیدمهدی ابطحی افزود: تا کنون بیش از 300 مدرسه علمیه خواهران در کل کشور راهاندازی شده است و حدود 30 هزار طلبه خواهر مشغول به تحصیل در این مدارس هستند.
مدیر حوزههای علمیه خواهران استان اصفهان در قسمت دیگری از سخنان خود گفت: بندگان صالح خدا بزرگترین چیزی را که از خدا میخواهند بندگی خدا و تقرب الی الله است.
وی عبودیت پروردگار بدون آشنایی به دستورات الهی را غیرممکن دانست و اظهار داشت: انسان باید با دستورات الهی وآنچه مطلوب خدا است آشنا شود و به آن عمل کند تا بتواند تقرب الی الله پیدا کند.
حجتالاسلام ابطحی افزود: آشنایی به اوامر و نواهی الهی امکانپذیر نیست مگر با تحصیل در حوزههای علمیه.
وی تحصیل در حوزه علمیه را از اعلاترین، روشنترین و بارزترین راههایی دانست که برای آشنایی به دستورات الهی و تقرب الی الله شناخته شده است.
مدیر حوزههای علمیه خواهران استان اصفهان با اشاره به روایت "طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه" گفت: استنباطی که علما از علم در این روایت دارند، فقه آل رسول است و آن علمی است که فراگیری آن بر همه افراد از زن و مرد واجب است.
ارائه رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآنی در مرکز امالائمه(س)
در این مراسم همچنین موسس مرکز تخصصی حوزوی امالائمه(س) نجفآباد نیز با اشاره به فعالیت چهار حوزه علمیه رسمی سطح دو خواهران در شهر نجفآباد گفت: در نجفآباد زمینههای کار و رشد فعالیتهای علمی و فرهنگی بسیار گسترده است.
حجتاالاسلام حسناتی افزود: مرکز تخصصی حوزوی امالائمه(س) که طلاب را در مقطع سطح سه (کارشناسی ارشد) تربیت میکند، دارای رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآنی است.
موسس مرکز تخصصی حوزوی امالائمه(س) نجفآباد با اشاره به تعداد محدود حوزههای علمیه خواهران قبل از انقلاب اسلامی گفت: نجفآباد جزء اولین شهرهایی بود که قبل از انقلاب در کشور حوزه علمیه خواهران داشت.
وی اظهار داشت: حدود یک دهه قبل از انقلاب اسلامی حوزه علمیه خواهران نجف آباد با تعداد محدودی از طلاب تاسیس شد و بزرگانی مانند آیتالله ایزدی عهدهدار تدریس و پیگیری امور خواهران در آن شدند.
وی تصریح کرد: قبل از انقلاب، در دوران شکوفایی انقلاب و بعد از انقلاب شاهد اثرات بسیار ارزشمند آن شاگردان پرتلاش و مخلص که معارف الهی را فراگرفتند و وارد عرصه تبلیغ شدند در مسائل مختلف از جمله احکام و مسائل تربیتی در شهرستانهای مختلف استان اصفهان و حتی استان چهار محال بختیاری هستیم و آنان آثار بسیار با برکتی از خود به جا گذاشتهاند.
قم - خبرگزاری مهر: مرکز تخصصی حوزوی خواهران امالائمه(س) در شهرستان نجف آباد طی مراسمی با حضور طلاب و استادان حوزههای علمیه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم مدیر حوزههای علمیه خواهران استان اصفهان با اشاره به حضور مقام معظم رهبری در سال 75 در قم افزود: یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری در این سفر توسعه حوزههای علمیه خواهران در سراسر کشور بود و فرمودند که بیش از نیمی از جامعه ما خانمها هستند که به مبلغینی از جنس خودشان نیاز دارند.
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