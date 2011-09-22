به گزارش خبرنگار مهر، احمد دلالی بعداز ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این همایش یک روزه در روز هفتم مهر ماه در مجموعه فرهنگی و تفریحی شیخ‌بهائی برگزار می‌شود، اظهار داشت: آثار برتر این همایش به صورت مجلد و نتایج آن در جشنواره امام رضا(ع) در روز ولادت این امام در مشهد مقدس، ارائه می‌شود.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را گسترش فعالیتهای فرهنگی، هنری و ولایی مرتبط با سیره ائمه به ویژه امام رضا (ع)، شناسایی و معرفی تولیدکنندگان آثار ادبی و هنری مرتبط با فرهنگ رضوی دانست.

دلالی اضافه کرد: شش همایش در پنج استان در این جشنواره شرکت کرده‌اند که در همایش قرض‌الحسنه در فرهنگ رضوی استان اصفهان بیشترین آثار را ارائه داده است.

وی در ادامه به برگزاری همایش قرض‌الحسنه در فرهنگ رضوی اشاره کرد و بیان داشت: 50 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده که هیئت داوری اعم از اساتید دانشگاه آزاد و دولتی به بررسی این آثار پرداختند.

دبیر همایش قرض‌الحسنه در فرهنگ رضوی افزود: تاکنون از بین آثار ارائه شده هشت اثر منتخب از سراسر کشور انتخاب و به صورت مقالات ارائه خواهد شد.

دلالی افزود: از بین آثار ارائه شده چهار مقاله برتر توسط استان اصفهان و بقیه آثار از استانهای تهران، قم سیستان و بلوچستان و یزد ارائه شده است.

وی با بیان اینکه از 600 نفر برای حضور در همایش دعوت شده، ادامه داد: در این همایش افراد تأثیرگذار در امر بانکداری و قرض‌الحسنه دعوت شده که به ارائه نظریات در مورد قرض‌الحسنه بپردازند.