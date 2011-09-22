ولیالله توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مرحله اول این جشنواره در شهرستان شهرضا، اظهار داشت: با توجه به استقبال گسترده مردم از مرحله نخست این جشنواره، مرحله دوم آن در هفته آینده برگزار میشود تا مردم بیشتری بتوانند از برگزاری این جشنواره نهایت استفاده را بکنند.
وی با اشاره به رشتههای جشنواره مدهامتان در شهرضا، ادامه داد: این جشنواره در شهرضا در رشتههای حفظ، ترتیل، قرائت قرآن و اذان برگزار میشود و مردم شهرستان استقبال خوبی از همه بخشهای این جشنواره به عمل خواهند آورد.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرضا با بیان اینکه برگزاری مسابقات قرآنی موجب ارتقای سطح معنوی جامعه میشود، گفت: مسئولان باید زمینه استقبال هرچه بیشتر مردم از جشنوارههای قرآنی را فراهم آورند و حمایت قابل توجهی از این برنامهها انجام دهند زیرا برنامههای قرآنی موجب کاهش معضلات اجتماعی در جامعه میشود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه دانشآموزان و دانشجویان از مهمترین مخاطبان این جشنواره به شمار میآیند، مرحله دوم این جشنواره در شهرضا زمانی برگزار شد تا امکان حضور دانشآموزان و دانشجویان در آن فراهم شود.
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