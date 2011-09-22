الجزایر شورای ملی انتقالی لیبی را به رسمیت شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه به نقل از "مراد مدلسی" وزیر امور خارجه الجزایر اعلام کرد این کشور شورای ملی انتقالی را به عنوان نماینده مشروع و منتخب مردم لیبی به رسمیت می شناسد.



این در حالی بود که مدلسی پیشتر گفته بود الجزایر زمانی شورای ملی انتقالی لیبی را به رسمیت خواهد شناخت که دولتی متشکل از تمام گروه ها و طیفها در این کشور تشکیل شود.