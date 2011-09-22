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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۵۸

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الجزایر شورای ملی انتقالی لیبی را به رسمیت شناخت

الجزایر شورای ملی انتقالی لیبی را به رسمیت شناخت

رسانه های عربی لحظاتی پیش گزارش دادند الجزایر شورای ملی انتقالی لیبی را به رسمیت شناخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه به نقل از "مراد مدلسی" وزیر امور خارجه الجزایر اعلام کرد این کشور شورای ملی انتقالی را به عنوان نماینده مشروع و منتخب مردم لیبی به رسمیت می شناسد.

این در حالی بود که مدلسی پیشتر گفته بود الجزایر زمانی شورای ملی انتقالی لیبی را به رسمیت خواهد شناخت که دولتی متشکل از تمام گروه ها و طیفها در این کشور تشکیل شود. 

کد مطلب 1414865

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