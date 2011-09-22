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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۵۸

صفری:

خاک ورزی حفاظتی در 25 هزار هکتار از اراضی قزوین اجرا شد

خاک ورزی حفاظتی در 25 هزار هکتار از اراضی قزوین اجرا شد

قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: با اجرای طرح خاک ورزی حفاظتی در استان، اراضی تحت پوشش این طرح از 25 هکتار به 25 هزار هکتار افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا صفری در نشست تخصصی کشاورزی حفاظتی استان که عصر پنجشنبه با حضور پروفسور کین سایر، صاحب نظر برجسته موسسه تحقیقاتی بین المللی سیمیت، مدیران و کارشناسان این موسسه و کارشناسان سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای کشور در سالن باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد اظهارداشت: استان قزوین با نیم قرن سابقه کشاورزی مدرن و اجرای اولین پروژه بانک جهانی در آن الگوی خوبی در بخش کشاورزی کشور است.
 
وی افزود: توسعه متوازن دشت قزوین، آب و خاک مناسب، اقلیم مطلوب در کنار قومیتهای گوناگون و مدیریت یکپارچه منابع آب در گذشته دشت قزوین، ویژگی خاصی به منطقه بخشیده که باید در عصر حاضر نیز این موارد لحاظ شود.
 
صفری یادآورشد: در سال 52 در دشت قزوین 540 دستگاه کشاورزی استفاده می شد و امروز تنها در روستای بشاریات استان ما 550 دستگاه تراکتور و ماشین آلات استفاده می شود و هنوز متقاضی این تجهیزات وجود دارد.
 
وی تصریح کرد: باید مدیریت مکانیزاسیون کشاورزی در این دشت لحاظ شود تا بتوانیم به توجه به نیازها حرکت کنیم.
 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: آب و اقتصاد کشاورزی دو شاخصه مهم کشاورزی دشت قزوین است که امروز هم در قانون بهره وری در این دو محور حرکت خواهیم کرد و با استفاده از ادوات مناسب، دانش نوین برای مدیریت منابع آب، انرژی، خاک و نیروی انسانی برنامه ریزی مدونی داریم.
 
این مسئول اضافه کرد: در اجرای طرح خاک ورزی حفاظتی هم سطح زیادی از اراضی تحت پوشش قرار گرفته و این روند همچنان ادامه خواهد یافت.
کد مطلب 1414867

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