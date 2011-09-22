جهان امروز شاهد بیداری گسترده ملت ها بخصوص در اروپا و آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری متن کامل سخنان محمود احمدی نژاد در شصت و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل بدین شرح است:



الحمدلله رب العالمین و الصلوه و السلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین و سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه و النصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه



جناب آقای رئیس



عالیجنابان



خانم ها و آقایان



خداوند عزیز و حکیم را سپاسگزارم که فرصت حضور در این مجمع را عنایت فرمود. از رئیس قبلی مجمع تشکر میکنم و به رئیس جدید تبریک میگویم.



یاد جان باختگان حوادث یکسال اخیر به ویژه زلزله و انفجار اتمی ژاپن، قحطی سومالی و سیل پاکستان را گرامی میدارم و از همگان میخواهم که کمکهای خود را گسترش دهند.



طی شش سال در موضوعات مختلف جهانی و از ضرورت تغییر و تحول در مناسبات سخن گفتیم.



امروز با توجه به تحولات رو به گسترش از منظر دیگری به تحلیل آنها میپردازم.



میدانید که فصل مشترک و امتیاز انسانها بر سایر موجودات برخورداری از فطرت انسانی است که هدیه الهی و جلوه روح خدایی است و از جمله:



ایمان به خدای ازلی و ابدی و قادر و خالق و تدبیر کننده امور عالم

مهرورزی به هم نوع، بخشندگی و عدالت طلبی و صداقت در کلام و عمل



عزت طلبی و تعالی جویی مادی و معنوی و آزادی و آزادیخواهی و مطالبه آزادگی



نفی ظلم، فساد و تبعیض و حمایت از ستمدیدگان



مطالبه سعادت، صلح و امنیت پایدار برای همگان



اینها برخی از جلوه های فطرت الهی و مشترک انسانی است که به وضوح، در آرزوهای تاریخی، از طریق میراث ماندگار نظم و نثر و آثار تحقیقی و هنری و نیز در تحولات و جنبشهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود را نشان داده است.



همه پیامبران الهی و مصلحان به این امور دعوت کرده اند.



خداوند انسان را صاحب کرامت و سقف رشد و پرواز او را تا مقام جانشینی خود خواسته است.



دوستان



روشن است که علیرغم دستآوردهای بزرگ تاریخی از جمله مجمع ملل متحد که محصول تلاشها و مبارزات انسانهای آزاداندیش و عدالت طلب و همکاریهای بین المللی بوده است، جامعه بشری با آرزوها و آرمانهای فطری خود فاصله بسیار دارد.



عموم ملتها از وضع موجود ناراضی اند.



به رغم تمایل عمومی انسانها به صلح، پیشرفت و برادری، همانگونه که می بینیم:جنگها، کشتارها، فقر گسترده، بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، تبعیضها، تحقیرها، خودخواهیها و ناامنیها، حقوق و شخصیت ملتها را مخدوش نموده و رنجها و خسارات غیر قابل جبرانی را تحمیل کرده است.



حدود سه میلیارد نفر فقیر در جهان با روزی کمتر از 5/2 دلار و بیش از یک میلیارد نفر آنان بدون حتی یک وعده غذا در روز زندگی می کنند.



40% فقیرترین جمعیت جهان فقط 5% درآمد و 20% ثروتمندترین 75% درآمد را دارند.



روزانه بیش از 22 هزار کودک به دلیل فقر در مظلومیت کامل می میرند.



80% امکانات مالی آمریکا در اختیار 10% جمعیت و 20% آن در اختیار90% جمعیت است.



به راستی علت چیست و راه حل کدام است؟



حاکمان بر مراکز مدیریت جهانی با فاصله انداختن بین اخلاق و معنویت با زندگی اجتماعی ادعا می کنند که علت این وضع پیروی از راه انبیاء و ضعف ملتها و عملکرد چند گروه و فرد بوده و تنها اندیشه ها و راه و روش آنها نجات بخش جامعه بشری است!



اما دوستان؛



غیر از این است که علت اصلی را باید در نظام حاکم بر امور بین الملل و شیوه مدیریت جهانی جستجو کرد؟



لطفا به این سئوالات توجه فرمائید:



چه کسانی طی چند قرن دوره سیاه برده داری ده ها میلیون انسان را به زور از آفریقا و سایر مناطق ربوده و در آمریکا و اروپا قربانی مطامع مادی خود کردند؟



تحمیل بیش از چهار قرن دوره غمبار استعمار و اشغال سرزمین و چپاول گسترده منابع و نابودی استعدادها و زبان و فرهنگ و هویت ملتها را چه کسانی انجام داده اند؟



چه کسانی جنگهای اول و دوم جهانی با حدود هفتاد میلیون کشته و صدها میلیون مجروح و آواره و جنگ کره و ویتنام را راه انداختند؟



چه کسانی با فریبکاری، صهیونیستها و بیش از شصت سال جنگ، آوارگی، ترور و کشتار را بر ملت فلسطین و ملتهای منطقه تحمیل و از آن حمایت نموده اند؟



چه کسانی دهها سال دولتهای دیکتاتوری و کودتایی را بر ملتهای آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا تحمیل کرده و با آنان رابطه صمیمی داشته اند؟



چه کسانی از بمب اتم علیه مردم بی دفاع استفاده کردند و امروز هم هزاران کلاهک هسته ای ذخیره کرده اند.

اقتصادِ چه کسانی متکی به فروش سلاح و ایجاد جنگ برای مصرف آن است؟



چه کسانی صدام را در حمله به ایران و تحمیل 8 سال جنگ و استفاده از بمب شیمیایی و حمله به شهرها تجهیز و تشویق کردند؟

چه کسانی به بهانه حادثه مشکوک 11 سپتامبر، و در واقع برای سلطه بر خاورمیانه و نفت آن، افغانستان و عراق را اشغال کردند و میلیونها نفر کشته و مجروح و آواره بر جای گذاشتند؟



چه کسانی با لغو نظام برتونوودز ده ها هزار میلیارد دلار بدون پشتوانه خلق کرده و به تبع آن تورم را به بازار جهانی تزریق و معادل این رقم هنگفت را از دسترنج ملتها تصاحب کردند؟



چه کسانی سالانه بیش از 1000 میلیارد دلار یعنی بیش از تمام کشورهای دنیا هزینه نظامی دارند و به هر بهانه ای دائماً ملتها و دولتهای مستقل را به حمله نظامی تهدید می کنند؟



بدهکارترین دولتهای دنیا کدام دولتها هستند؟



مدیران اصلی مراکز سیاستگذاری اقتصاد جهانی چه کسانی هستند؟



چه کسانی مسبب بحران اقتصادی اند و تبعات آن را در آمریکا، اروپا و همه جهان بر ملتها تحمیل می کنند؟



چه کسانی برای فروریختنِ فوری چند هزار تن بمب بر سر ملتها آمادگی دارند ولی برای رساندن اندکی کمک به مردم بحران زده سومالی و یا سایر نقاط به ماه ها زمان نیاز دارند؟



شورای امنیت که مسئول امنیت جهانی است، در سیطره چه کسانی است؟



ده ها سئوال مشابه وجود دارد که البته پاسخ آنها روشن است.



قریب به اتفاق ملتها و دولتهای جهان در این امور نقشی نداشته و ندارند بلکه خود قربانی بوده و خسارات فراوان دیده اند.



مثل روز روشن است که همان برده داران و استعمارگران و مسببان جنگ اول و دوم و نابسامانی های پس از آن تا به امروز با تغییر چهره بر شورای امنیت و مراکز اصلی اقتصادی و سیاسی جهان سیطره پیدا کرده اند.



همکاران گرامی؛



آیا اینان صلاحیت ادامه مدیریت را دارند و آیا پذیرفته اند که خود را مدعی انحصاری دفاع از آزادی و دموکراسی و حقوق انسانها و ملتها معرفی کنند و با همین ادعا کشورها را مورد حمله نظامی قرار داده و اشغال کنند؟



آیا گُل دموکراسی و آزادی از موشکها و بمبهای نیروهای ناتو شکوفا خواهد شد؟



خانمها و آقایان؛



اگر برخی کشورهای اروپایی به بهانه هلوکاست پس از شش دهه همچنان به صهیونیستها جریمه می پردازند، آیا مسببان برده داری و استعمار نباید به ملتهای خسارت دیده، جریمه بپردازند.



اگر خسارات دوران برده داری و استعمار پرداخت شود، وضعیت اَبَر سرمایه داران پشت صحنه دولتهای آمریکا و اروپایی چه خواهد شد؟ آیا فاصلهای بین شمال و جنوب باقی می ماند؟



اگر فقط نیمی از هزینه های نظامی دولت آمریکا و متحدین اش در ناتو صرف رفع مشکلات اقتصادی ملتهایشان شود، آیا اثری از بحران اقتصادی باقی خواهد ماند؟



با پرداخت این مقدار به ملتهای فقیر نتیجه چه خواهد شد؟



آیا وجود 268 پایگاه نظامی و اطلاعاتی آمریکا در آلمان، 124 پایگاه در ژاپن، 87 پایگاه در کره جنوبی، 83 پایگاه در ایتالیا، 45 پایگاه در انگلیس و 21 پایگاه نظامی و اطلاعاتی آمریکا در پرتغال و صدها پایگاه در دیگر نقاط جهان معنایی جز اشغال نظامی دارد؟



آیا بمبهای اتمی مستقر در این پایگاه ها، امنیت ملتها را به مخاطره نیانداخته است؟



خانم ها و آقایان؛



سئوال اصلی این است که ریشه این رفتار غلط چیست ؟



علت اصلی را باید در باورها و رفتارهای گروه حاکم جستجو کرد.



عده ای به هم پیوسته و سازمان یافته که بر خلاف گرایشات فطری بشری، به خدای یکتا و راه پیامبران ایمان ندارند و هواهای خود را جای خدا نشانده اند.



نزد آنان فقط قدرت و ثروت اصالت دارد و همه برنامه ها در خدمت کسب آن است و ملتهای ضعیف در برابر آنان امیدی به استیفای حقوق قانونی خود ندارند؛ پیشرفت، رفاه و عزت خود را در نابودی، فقر و تحقیر دیگران جستجو می کنند.



خود را برتر از دیگران و صاحب امتیازات ویژه و انحصاری دانسته و برای دیگران ارزش و حقی قائل نیستند و به خود اجازه می دهند حقوق همه ملتها و دولتها را زیر پا بگذارند.



به زورِ سلاح و سوء استفاده از سازوکارهای بین المللی خود را همه کاره عالم و قیم دولتها و ملتها معرفی کرده و به سادگی قانون را در سطح بین المللی نقض می کنند.



اصرار دارند شیوه زندگی و باورهای خود را به دیگران تحمیل کنند. به طور رسمی از نژادپرستی حمایت می کنند.



با دخالت نظامی و تخریب زیرساختهای کشورها آنها را ضعیف و محتاج کرده و آنگاه با سوء استفاده از این وضعیت ثروتشان را به تاراج می برند.



با ایجاد اختلاف بین اقوام و ملتها، تخم کینه و نفرت کاشته و با ایجاد فضای ناامنی و سوء ظن فرصت رشد و شکوفایی را از آنان می گیرند.



همه فرهنگ، هویت، جان و مال ملتها، ارزشهای انسانی و اخلاقی، زنان، جوانان و خانواده ها در جریان سلطه طلبی آنان و غارت منابع ملتها قربانی می شوند.



برای تامین منافع و اهداف سلطه گرانه خود فریبکاری و پنهانکاری و ترویج مواد مخدر و حتی ترور و کشتن انسانها را نیز مجاز می شمارند. پس از اشغال افغانستان توسط ناتو، تولید مواد مخدر چندین برابر شده است.



تحمل کوچکترین انتقاد و یا سئوال را ندارند و بجای پاسخگویی به تخلفات خود همیشه طلبکاری می کنند.



با استفاده از شبکه استعماری رسانه ای در برابر سئوال از هلوکاست، سئوال کننده را مورد هجمه و تهدید قرار می دهند و در برابر سئوال از 11 سپتامبر تهدید به تحریم و حمله نظامی می کنند.



سال قبل، پس از طرح ضرورت تشکیل کمیته حقیقت یاب برای روشن شدن زوایای پنهان ماجرای تلخ 11 سپتامبر، که خواست دولتها و ملتهای مستقل و حتی ملت آمریکاست، به جای ارائه پاسخ روشن، اینجانب و ملتم توسط دولت آمریکا مورد تهدید و فشار قرار گرفتیم.



به جای تشکیل کمیته حقیقت یاب 11 سپتامبر، متهم اصلی را که از مدتها قبل تحت نظر آنان بود کشتند و به دریا انداختند.

آیا نمی بایست با محاکمه علنی متهم اصلی، عوامل تامین کننده فضای امن برای هواپیماهای مهاجم به برجها، شناسایی و معرفی می شدند.



چرا نباید با محاکمه علنی متهم اصلی، عوامل راه اندازی گروه های تروریستی و تحمیل جنگ و کشتار به ملتهای منطقه معرفی می شدند. آیا اطلاعاتی هست که باید مخفی بماند؟



آنان اندیشه صهیونیستی را مقدس و سئوال از اساس و تاریخ آن را گناهی نابخشودنی می شمارند ولیکن توهین و تجاوز به حریم تمام مقدسات بشری و الهی را روا می دارند.



دوستان و همکاران؛



آزادی حقیقی، عدالت، حق انتخاب، عزت، رفاه وامنیت پایدار حق همه ملتهاست.



کسب این ارزشها نه از طریق اتکاء به مدیریت ناصالح جهانی موجود و یا دخالت مستکبران و یا از مجرای تفنگ نیروهای ناتو بلکه در سایه استقلال و پذیرش حقوق متقابل و همدلی و همکاری بدست خواهد آمد.



آیا راهی برای حل مشکلات جامعه بشری و نیل به آرزوهای تاریخی برای صلح و امنیت و برابری، از درون سازوکارهای فعلی حاکم وجود دارد؟



همه کسانی که تلاش کردند با حفظ اندیشه و مبانی وضع موجود اصلاحاتی انجام دهند شکست خوردند. تلاشهای ارزشمند جنبش عدم تعهد، گروه های 77 و 15 و برخی از شخصیتها گرچه تاثیراتی داشته است ولی نتوانست وضعیت را تغییر دهد.



مدیریت جهانی نیازمند اصلاحات اساسی است.



اما چه باید کرد؟



همکاران گرامی ؛



باید با عزم عمومی و همکاری و مشارکت همگانی طرحی نو در انداخت.



طرحی که بر اندیشه انسانی و فطری و ارزشهای جهان شمول از جمله توحید، عدالت، آزادی، محبت و جستجوی سعادت از طریق سعادت همگان استوار باشد.



ایده سازمان ملل یک دستآورد بزرگ و تاریخی جامعه بشری است. باید آن را مهم دانست و از ظرفیتهای آن حداکثر استفاده را کرد.



نباید اجازه دهیم که سازمان ملل بیش از این از جایگاه اصلی خود یعنی محل تبلور اراده جمعی ملتها تنزل کرده و به ابزاری برای قدرتهای جهانی بدل شود.



برای تامین صلح و امنیت پایدار باید زمینه دخالت و مشارکت همگانی را از طریق سازوکارهای عادلانه فراهم کنیم.



باید به معنای واقعی کلمه، مدیریت مشترک جهانی را تحقق بخشیم. قوانین و قواعد مسلم حقوق بین المللی و صلح ، آزادی و عدالت باید مبنای اصلی تصمیمات و اقدامات جهانی باشد.



هر کدام از ما باید به این حقیقت اذعان کنیم که هیچ راهی جز "مشارکت همگانی در مدیریت جهانی" برای رفع نابسامانی ها و دفع ظلم و نفی تبعیض وجود ندارد.



این تنها راه سعادت جامعه بشری وحقیقتی روشن و اجتناب ناپذیر است.



همه به این مسئله علم داریم اما این کافی نیست، بلکه باید به آن ایمان داشته باشیم و برای اجرای آن از هیچ کوششی دریغ نکنیم.



دوستان عزیز و همکاران خوبم؛



بنابراین مدیریت مشترک حق همه ملتهاست و ما باید به عنوان نمایندگان ملتهایمان از آن دفاع کنیم.



برخی قدرتها می کوشند تا جامعه جهانی را از امکان تفاهم و همکاری جمعی و مشترک ناامید کنند، اما ما باید باور کنیم که می توانیم به مدیریت مشترک واقعی دست پیدا کنیم.



تشکیل سازمان ملل برای ایجاد امکان مشارکت موثر همه ملتها در تصمیمات جهانی است.



همه می دانیم که این امکان هنوز فراهم نشده و ریشه آن نیز عدم رعایت عدالت در ساختار و سازوکارهای مدیریتی سازمان ملل است.



ترکیب شورای امنیت ناعادلانه است. تغییرات و اصلاحات برای تشکیل کامل و واقعی سازمان ملل نیاز اصلی و اساسی است که مجمع عمومی باید به آن بپردازد .



در نشست سال گذشته با ذکر اهمیت موضوع پیشنهاد کردم که این دهه، دهه "مدیریت مشترک جهانی" نامگذاری و از همه ظرفیتها برای ایجاد جهانی متحد استفاده شود.



اکنون نیز پیشنهاد خود را تکرار می کنم و اطمینان دارم که در سایه همکاری های بین المللی و دلسوزیهای روسای کشورها و دولتها و با پشتیبانی ملتها و پافشاری بر عدالت می توانیم استوار و سریع به سوی آینده ای متعلق به همگان، گام برداریم .



این، حرکت در مسیر جریان زلال و پاک آفرینش به سوی آینده روشن بشری است.



آینده ای که با قدم نهادن بشر به راه انبیاء و صلحا و تمسک به ارزشهای الهی- انسانی و تحت مدیریت وارث همه انبیاء و اولیای الهی و نسل پاک پیامبر بزرگوار اسلام(ص) ، منجی عالم بشری و موعود اُمَم حضرت مهدی(عج) بزودی تحقق خواهد یافت.



آمدن جامعه ای برتر و ایده آل، با ظهور انسانی کامل که عاشق صادق و حقیقی همه انسانهاست، وعده قطعی خداوند است.



او با همراهی حضرت عیسی مسیح(ع) و پیشاپیشِ همه صالحان و آزادیخواهان و عدالت طلبان، ظلم و تبعیض را ریشه کن کرده و با ارتقای سطح علم و معرفت انسانها، صلح، عدالت، آزادی و عشق را در سراسر جهان خواهد گسترد. او زیبایی ها و خوبی ها را به همه آحاد بشر هدیه خواهد کرد و طعم شیرین زندگی را به یکایک انسان ها خواهد چشانید.



امروز فطرت ملتها بیدار شده و به موازات افزایش آگاهی های عمومی، دیگر تحقیر و تحمیق و ظلم و تبعیض را برنمی تابد .

ملت بزرگ و تمدن ساز ایران آماده است تا در این مسیر زیبا و پر افتخار دست دیگر ملتها را به گرمی بفشارد و در راستای اراده جمعی جهانی همه توان خود را به مشارکت بگذارد.



سلام بر عشق و آزادی، سلام بر عدالت و آگاهی و سلام بر آینده روشن و درخشان بشری.