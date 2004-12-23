بن كينگزلي به "بتمن" مي پيوندد

" بن كينگزلي " درنمايي ازفيلم " خانه اي ازماسه ومه "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" هنرپيشه نامي فيلمهاي " گاندي " و" خانه اي ازماسه ومه " دراين مورد گفت :" مطبوعات ازمدتها پيش پيشنهاد كرده اند كه من اين نقش را بازي كنم وبايد بگويم كه من نيزبراي چنين اقدامي كاملا آمادگي دارم."

درفيلمهاي قبلي ازاين مجموعه " آرنولد شوارتزينگر"، هنرپيشه سابق سينما وفرماندارفعلي كاليفرنيا نقش مرد يخي را احياي كرد اما هنوزمشخص نيست كه تهيه كننده ها تمايلي به بازگرداندن اين شخصيت به پروژه جديد ازاين مجموعه داشته باشند.

" بتمن 5" كه ازحضور" كريستوفرنولان " درمقام كارگردان سود مي جويد شاهد همكاري " كريستين بيل " با بازيگراني چون " ليام نسون "، " كتي هولمز"، " مورگان فريمن "و " مايكل كين " است .