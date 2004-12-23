فردا در تاريخ

|رضا " مفهوم طراوت است در كوير انسانيت . "رضا " رايحه روضه رضوان است و ريحان ترنم نگاه اوست .او كه آيينه سخاوت باران است بر چهره بي رمق انسان .
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يا علي ابن موسي الرضا! تو تنفس صبحي و تلاوت واژگان نور . تو آيه ايثاري ، تلالو عشقي و صداقت بي دريغ . يا علي ابن موسي الرضا ! حضور جاودانه ات تكثير ايمان است بر چهره آدميان . اي هشتمين تشعشع خورشيد عشق ، نامت را بر بلنداي آفتاب خواهند نوشت آنان كه تورا اندك شناختند . ذي قعده شادان از ولادت مردي است كه خراسان تا ابد بر او خواهد باليد .
ولادت حضرت عيسي (ع) :
دها سال قبل از تولد عيسي( ع) ، كتب مقدسه انبياي بني اسرائيل ، ظهور وي را اطلاع دادند و از ظهور مردي در آينده اي نزديك خبر دادند كه قرآن كريم از او به عنوان كلمه خداوند ياد كرده است ، پيامبر بزرگي كه رسول نور و رحمت است . حضرت مريم (س) مادر آن حضرت است . حضرت مريم( س) ، عيسي( ع ) را از خوف ميرودوس پادشاه يهود به مصر برد و دوازده سال در آنجا بود و با شنيدن خبر مرگ ميرودوس به شهر خود بازگشته و در موطن خود ناصره اقامت گزيد تا آن حضرت در همين مكان به نبوت رسيد . بر اساس نام همين قريه ناصره ، پيروان آن حضرت را نصاري مي گويند . برطبق برخي اناجيل ايشان در سن سي سالگي نبوت خود را اظهار داشت .( بنابر برخي روايات اسلامي ايشان در هفت يا هشت سالگي به مقام بلند نبوت نايل آمدند . ) ذكر شد كه قرآن عيسي مسيح را به عنوان پيامبري از سوي خدا، و بدون تفسير بعنوان كلام (كلمه) خداوند ميشناسد . اين اعتقاد فراتر از اعتقاد برخي يزدان شناسان مسيحي مدرن است كه مسيح را تنها به عنوان يك مصلح اجتماعي ميشناسند. ايشان در طول عمر گرانبهاي خود معجزات بسياري داشتند كه از ميان آنها مي توان به صحبت كردن در گهواره و زنده كردن مردگان و شفاي بيماران صعب العلاج اشاره كرد . پيروان اوليه وخاص ايشان را حواريون مي خوانند . حواريون جمع حواري به معني شستن و سفيد كردن است و گاهي به هر چير سفيد اطلاق مي شود . در باب ششم انجيل متي و لوقا اسامي حواريون اين چنين ذكر شده است : پطرس ، اندرياس ، يعقوب ، يوحنا ، فيلويس ، برتولوما ، توما ، متي ، يعقوب ، شمعون ، يهودا برادر يعقوب و يهوداي اصخريوطي . كتاب مقدس ايشان انجيل نام دارد . انجيل در لغت به معناي بشارت و خير و مژده نيك است . در ميان پيروان حضرت مسيح ، انجيل ها و رسايل بسياري تدوين شد كه در قرن چهارم ميلادي شمار آنها به 160 عدد رسيد . پس ازآن كه كنستانين امپراطور روم به آيين مسيح در آمد، غير از چهار انجيل بقيه غير معتبر شناخته شد كه اناجيل اربعه معتبر عبارتند از انجيل متي ، انجيل مرقس ، انجيل لوقا و انجيل يوحنا . چهارده رساله نيز از پولس به آن ضميمه شد كه همگي به نام عهد جديد ناميده شد . حضرت مسيح ع ، سرانجام پس از عمري ترويج روحيه ايثار و جوانمردي در ميان مردم و متخلق كردن آنان به اخلاق الهي مورد حسادت حاسدان قرار گرفت و بنا به دستور خاخام بزرگ يهود دستور توقيف عيسي صادر گشت . يكي از دوازده حواري( يهودا اصخريوطي) با دشمن همكاري كرد و ايشان را دستگير و به رسم روميان مصلوب كردند . از نظر اسلام يهوديان نتوانستند حضرت عيسي را دستگير سازند بلكه خداي تعالي ايشان را به آسمان برد و شخص ديگري كه شبيه حضرت عيسي بود دستگير و به دار آويخته شد .
شهادت آيت الله نورالله اصفهاني :
آغاز حكومت آل بويه :
استعفاي احمد شقيري :
تولد خوان رامون خيمه نس :
روز استقلال ليبي :
در چنين روزي در سال 1968 ميلادي سه فضا نورد به نامهاي جيمز اي لاول ، ويليام آندره و فرانك بوران به ماه رسيدند . آنها قبل از اينكه بروي زمين فرود آيند ، ده بار دور ماه گرد يد ند . هفت ماه بعد نخستين انسان بر روي ماه فرود آمد .
حمله شوروي به افغانستان :
در چنين روزي در سال 1979 ميلادي نيروهاي شوروي سابق به افغانستان حمله بردند .
خلع نوريگا از قدرت :
در چنين روزي در سال 1989ميلادي حاكم مخلوع پاناما ژنرال مانوئل نوريگا به سفارت واتيكان در شهر پاناما پناه برد .
عفو نازي ها :
در چنين روزي در سال 1946 ميلاد ي هشت صد هزار عضو عادي حزب نازي آلمان مورد عفو عمومي فاتحان جنگ قرار گرفتند.
عفو حاضران درمساله ايران كنترا :
در چنين روزي در سال 1992 ميلادي بوش پدر رييس جمهور وقت آمريكا كاسپار وا ينبرگز مشاور دفاعي اين كشور و پنج نفر ديگر از شريكان در قضيه ايران كنترا را مورد عفو قرار داد .
كودتا در ساحل عاج :
در چنين روزي در سال 1999 ميلادي هنري كونان بد يه رييس جمهور ساحل عاج در يك كودتا از قدرت ساقط شد .
تصرف نروژ:
خبرگزاري مهر : فردا جمعه چهارم دي سال1383 هجري شمسي ، مصادف است با يازدهم ذيقعده الحرام سال 1425هجري قمري و برابراست با بيست و چهارم دسامبر سال2004 ميلادي .
ولادت امام رضا (ع ) :
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