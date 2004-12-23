فردا در تاريخ

يا علي ابن موسي الرضا! تو تنفس صبحي و تلاوت واژگان نور . تو آيه ايثاري ، تلالو عشقي و صداقت بي دريغ . يا علي ابن موسي الرضا ! حضور جاودانه ات تكثير ايمان است بر چهره آدميان . اي هشتمين تشعشع خورشيد عشق ، نامت را بر بلنداي آفتاب خواهند نوشت آنان كه تورا اندك شناختند . ذي قعده شادان از ولادت مردي است كه خراسان تا ابد بر او خواهد باليد .



گنبدت نوراني ات هماره نوراني باد و سرشار از شكوه ياس هاي آسماني .

سلام بر تو كه خلاصه خوبي هايي و خاطره زيبايي ها . سلام بر تو كه زمين و آسمان از ولادتت سرشار غرورند .



حضرت علي ابن موسي الرضا عليه آلاف التحيه و الثنا در يازدهم ذي قعده سال 148 ه ق در شهر مدينه ديده به جهان گشودند . درباره ماه و سال ولادت و همچنين تاريخ شهادت آن حضرت اختلاف است و برخي از رواه ولادت آن حضرت را به سالهاي 148 و 151 و 153ق نسبت مي دهند اما روايت پيش گفته معتبر تر از سايرين است . كنيه آن حضرت ابوالحسن و ابوعلي است و القاب ايشان عبارتند از : رضا، صابر، زكي، ولي، فاضل، وفي، صديق، رضي، سراج الله، نورالهدي، قرة عين المؤمنين، مكيدة الملحدين، كفوالملك، كافي الخلق، رب السرير، و رئاب التدبير. اما مشهورترين لقب آن حضرت «رضا» است . نام پدر شان حضرت امام موسي الكاظم ع و نام مادر گراميشان ام البنين است . امام ع مدت بيست سال ، امامت شيعيان را برعهده داشتند كه اين بيست سال مصادف است با دوره پاياني خلافت هارون عباسي. پس از آن سه سال از دوران خلافت امين ، دو سال از جنگ و جدايي ميان خراسان و بغداد و سر انجام دوره اي از خلافت مأمون در دوره امامت ايشان قرار دارد . پنج پسر و يك دختر براي ايشان ذكر كرده اند. هفده سال از بيست سال امامت حضرت رضا(ع) در مدينه و سه سال آخر آن در خراسان گذشت. امام رضا(ع) در مدينه، پس از شهادت پدر، امامت بر مردم را به عهده گرفت، و به رسيدگى امور پرداخت . ايشان به تدريس و تعليم علوم آل الله به شاگردان خود ادامه مي داد و به تكميل حوزه علميه جدش امام صادق(ع) مشغول بود . موقعيت امام رضا(عليه السلام) در مدينه، همه علما و شخصيتهاى سياسى و اجتماعى حجاز را تحت الشعاع خود قرارداد. مردم آن بزرگوار را در همه شؤون مادى و معنوى، مرجع و پناه خود مى دانستند. آن حضرت براى رفع مشكلات اجتماعى، فرهنگى و سياسى مردم، در همه امور دخالت مى كرد، و در متن جامعه قرار داشت، و در امور و مسائل مختلف اجتماعى هرگز لحظه اى بى تفاوت نزيست، به ويژه در دو بعد فرهنگى و سياسى، تلاش فراوان داشت. درباره ولايتعهدي مامون و پذيرش اين امر از سوي امام ع بحث هاي مختلفي مياني مورخين تاريخ اسلام صورت گرفته است .

بر اساس اسناد تاريخي ، همواره مأمون با حضرت مكاتبه داشت و از او مى خواست تا به مرو آيد. او آن قدر بر اين امر اصرار ورزيد كه به نوعي به اجبار ، امام ع را به سرزمين مرو فراخواند . امام على بن موسى(ع) كه شيوه خلفا را مى‏شناخت و زندان هاي طولانى پدر را با همه تلخى ها و رنج هايش به ياد داشت و مى‏دانست كه به هر حال، مأمون از حضور آزادانه امام ميان مردم نگران است و از اين نگرانى، آسان نخواهد گذشت. لذا امام ع به سوي مرو رفت . در مسير حركت امام ع از مدينه به سوي مرو مردم هر شهر عاشقانه به ديدار او مي شتافتند و آن حضرت را چون نگيني در حلقه مي گرفتند . امام ع در حركتش از مدينه به خراسان به شهر نيشابور رسيد مردم زيادى به استقبال امام(ع) شتافتند و از امام درخواست كردند تا آنها را با حديثى از پدران خود خشنود سازد. امام(ع) فرمود: پدرم از پدرش و او نيز از پدرش...تا على(عليه السلام) و او از رسول خدا(ص) و رسول خدا(ص) نيز از خداوند متعال نقل فرمود كه: لا اله الا الله حصنى فمن دخل حصنى امن من عذابي; لا اله الا الله دژ استوار من است، پس هركس در اين حصار وارد شود از عذابم محفوظ است. امام چند قدمى حركت كردند و سپس برگشت و فرمود: بشرطها و انا من شروطها، به شرطهاى آن و من از جمله شرطهاى آن هستم. اين حديث به حديث سلسله الذهب معروف است .



امام پس از مدتي به خراسان وارد شد . در آن مكان مامون ابتدا به امام (ع) پيشنهاد خلافت كرد اما امام به هيچ وجه آن را نپذيرفت . پس از آن وي از امام (ع) خواست كه ولايتعهدي را عهده دار شود. امام نيز از اين امر به شدت احتراز جست . مأمون دست از پيشنهاد خود برنداشت و مذاكرات به مدت دو ماه ادامه يافت. سرانجام پيشنـهاد خـلافت را بـه ولايتعهدى تغيير داد و با گستاخى تمام امام (ع) را به قتل تهديد كرد . حضرت، كه هيچ راه گريزى براى خود نيافت، مجبور شد مقام ولايتعهدى را بپذيرد مشروط بر اين كه به فرموده خود امام(ع) ، از موضع حكومتى امر و نهى نكند ، فتوا ندهد ، قضاوت نكند وكسى را بر مسند ننشاند و كسى را از مقام خود عزل نكند و چيزى را كه در حكومت است، تغيير ندهد . هر حال، مقام ولايتعهدى به طور رسمى در ماه رمضان سال 201 هجرى قمرى اعلام شد و مأمون آن را به تمامى آفاق كشور ابلاغ كرد . امام رضا(ع) دردوران ولايتعهدي شان در جهت كاستن از فشار هاي وارده بر شيعيان گامهاي مهمي برداشتند . امام رضا(ع) عالم آل محمد بودند و دانشمند خاندان طه . ابراهيم بن عباس صولى گويد: هرگز نديدم چيزى از امام رضا(ع) پرسيده شود و او پاسخش را نداند و در زمان و عصر او كسى را داناتر و آگاه تر از او نيافتم. همو مى گويد: هرگز نديدم ابوالحسن (ع) كسى را با سخن خود ناراحت كند و هرگز سخن كسى را قطع نمى كرد. هيچ گاه - در صورت قدرت و توانايى - حاجت كسى را رد نمى كرد. هرگز پاى خود را در برابر همنشينش نمى گشود و در نزد او بر جايى تكيه نمى داد. هرگز صداى آن حضرت به قهقهه بلند نمى شد، بلكه خنده آن حضرت فقط تبسم بود. حضرت(ع) همواره همراه غلامان بر سر يك سفره مى نشست و مى فرمود: هيچ كس را بر ديگرى برترى نيست مگر به تقوا و اطاعت از خداوند و ...كمالات اخلاقي آن حضرت به اندازه اي است كه در اين مقال اندك نمي گنجد . سرانجام با انجام كليه تمهيدات مامون نتوانست حضور گهر بار امام (ع) را تحمل كند و در آخر صفر سال 203 ه ق ايشان را با سم به شهادت رساند . پيكر مطهر او را در طوس در قبله قبه هاروني سراي حميد بن قحطبه طايي به خاك سپردند . مرقد مطهر ايشان در مشهد مقدس زيارتگاه عاشقان خاندان طه از سراسر جهان است . ولادت حضرت عيسي (ع) :



ص دها سال قبل از تولد عيسي( ع) ، كتب مقدسه انبياي بني اسرائيل ، ظهور وي را اطلاع دادند و از ظهور مردي در آينده اي نزديك خبر دادند كه قرآن كريم از او به عنوان كلمه خداوند ياد كرده است ، پيامبر بزرگي كه رسول نور و رحمت است . حضرت مريم (س) مادر آن حضرت است . حضرت مريم( س) ، عيسي( ع ) را از خوف ميرودوس پادشاه يهود به مصر برد و دوازده سال در آنجا بود و با شنيدن خبر مرگ ميرودوس به شهر خود بازگشته و در موطن خود ناصره اقامت گزيد تا آن حضرت در همين مكان به نبوت رسيد . بر اساس نام همين قريه ناصره ، پيروان آن حضرت را نصاري مي گويند . برطبق برخي اناجيل ايشان در سن سي سالگي نبوت خود را اظهار داشت .( بنابر برخي روايات اسلامي ايشان در هفت يا هشت سالگي به مقام بلند نبوت نايل آمدند . ) ذكر شد كه قرآن عيسي مسيح را به عنوان پيامبري از سوي خدا، و بدون تفسير بعنوان كلام (كلمه) خداوند مي‌شناسد . اين اعتقاد فراتر از اعتقاد برخي يزدان‌ شناسان مسيحي مدرن است كه مسيح را تنها به عنوان يك مصلح اجتماعي مي‌شناسند. ايشان در طول عمر گرانبهاي خود معجزات بسياري داشتند كه از ميان آنها مي توان به صحبت كردن در گهواره و زنده كردن مردگان و شفاي بيماران صعب العلاج اشاره كرد . پيروان اوليه وخاص ايشان را حواريون مي خوانند . حواريون جمع حواري به معني شستن و سفيد كردن است و گاهي به هر چير سفيد اطلاق مي شود . در باب ششم انجيل متي و لوقا اسامي حواريون اين چنين ذكر شده است : پطرس ، اندرياس ، يعقوب ، يوحنا ، فيلويس ، برتولوما ، توما ، متي ، يعقوب ، شمعون ، يهودا برادر يعقوب و يهوداي اصخريوطي . كتاب مقدس ايشان انجيل نام دارد . انجيل در لغت به معناي بشارت و خير و مژده نيك است . در ميان پيروان حضرت مسيح ، انجيل ها و رسايل بسياري تدوين شد كه در قرن چهارم ميلادي شمار آنها به 160 عدد رسيد . پس ازآن كه كنستانين امپراطور روم به آيين مسيح در آمد، غير از چهار انجيل بقيه غير معتبر شناخته شد كه اناجيل اربعه معتبر عبارتند از انجيل متي ، انجيل مرقس ، انجيل لوقا و انجيل يوحنا . چهارده رساله نيز از پولس به آن ضميمه شد كه همگي به نام عهد جديد ناميده شد . حضرت مسيح ع ، سرانجام پس از عمري ترويج روحيه ايثار و جوانمردي در ميان مردم و متخلق كردن آنان به اخلاق الهي مورد حسادت حاسدان قرار گرفت و بنا به دستور خاخام بزرگ يهود دستور توقيف عيسي صادر گشت . يكي از دوازده حواري( يهودا اصخريوطي) با دشمن همكاري كرد و ايشان را دستگير و به رسم روميان مصلوب كردند . از نظر اسلام يهوديان نتوانستند حضرت عيسي را دستگير سازند بلكه خداي تعالي ايشان را به آسمان برد و شخص ديگري كه شبيه حضرت عيسي بود دستگير و به دار آويخته شد . شهادت آيت الله نورالله اصفهاني :

در چنين روزي در سال 1306 ه ش آيت الله حاج آقا نور الله (مهدي ) اصفهاني به دست عمال رضا خان به در جه رفيع شهادت نايل آمد . ايشان در 1278 ه ق در خانه آقا محمد باقر مسجد شاهى (فقيه نامور اصفهان ) ديده به جهان گشود . ايشان پس از طي تحصيلات مقدماتي در نزد پدر به سوي عراق رفت و جزء شاگردان مرجع شيعه حضرت آية الله العظمى ميرزا محمد حسن شيرازى شد. ايشان بعد ها توانست به درجه اجتهاد نايل آيد و استادان بزرگى چون حضرات آيات عظام ميرزا محمد حسين شيرازى ، ميرزا حبيب الله رشتى ، سيد صدر الدين كاظمينى ، ميرزا حسين بن ميرزا خليل تهرانى و سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى اجتهاد او را گواهي كردند . آيت الله نجفي اصفهاني درنهضت مشروطيت نقش فعالي ايفا كرد و دركنار بزرگاني چون آيت الله مدرس رهبري مردم اصفهان را بعهده داشت. مبارزه فقيهان بلند آوازه ايران بويژه حاج آقا نورالله با استعمار، درباريان وابسته را نگران ساخت . آنها در پى بهانه اى بودند تا اين رهبران دلسوز را از پيروانشان جدا سازند. حاج آقا نورالله به مثابه چهره شاخص روحانيت در هجرت و تحصن 1324ه.ق قم شركت جستند. اين هجرت سرنوشت ساز به پيروزى مشروطه انجاميد و سرانجام روحانيان معترض به شهرهاى خود بازگشتند. پس از موفقيت جنبش مشروطه ، حاج آقا نورالله با مشكلى تازه روبرو شد. ظل السلطان ، كه سى سال بر مردم اصفهان حكم رانده بود و پرونده اى سراسر گناه و جنايت داشت ، يكباره تغيير چهره داد تا همچنان در قدرت باقى بماند. فقيه فرزانه شهر در كنار برادر بزرگترش آقا نجفى اعتراضى فراگير را سازماندهى كرد و سرانجام دست آن عنصر پليد را از مال و نواميس مردم كوتاه ساخت . مهاجرت آيت الله نجفي اصفهاني ازاصفهان به قم مهمترين حركت زندگي سياسي ايشان بشمارمي‎رود. ايشان وعده‎اي ازعلما براي ابراز مخالفتشان با حكومت رضاخان و همچنين براي تحقق بخشيدن به قوانين شرع اسلام اقدام به اين مهاجرت كردند.ايشان سرانجام در اول رجب سال 1346 ه .ق به شهادت رسيد. آغاز حكومت آل بويه :



در چنين روزي در سال 1321هجري قمري حكومت سلسله آل بويه در ايران آغازشد. نخستين فرد اين خاندان ابو شجاع بويه بن فنا خسرو نام دارد و نسب او به يزدگرد سوم مي رسد . بويه سه پسر داشت به نام هاي علي ، حسن و احمد كه بعد ها از سوي خليفه عباسي المستكفي بالله به ترتيب به عماد الدوله ، ركن الدوله و معز الدوله معروف شدند . آنان به تدريج اصفان ، ري و فارس را به تصرف خويش در آوردند و احمد در سال 326 ه ق خوزستان را نيز ضميمه سرزمين هاي خويش كرد. احمد همچنين سرزمين هاي حكومتي خليفه عباسي وقت را به تدريج از كف وي بيرون آورد .



اعدام بابك خرمدين :

در چنين روزي در سال 223 ه ق ( 838 ميلادي ) بابك خرمدين يكي از شخصيت هاي تاريخي ايراني كشته شد .او كه بنيانگذار آيين خرمدينان است در يكي از روستاهاي اردبيل ديده به جهان گشود . پيروانش پيراهن هاي سرخرنگ به تن مي كردند و مورخان به همين دليل آنان را سرخ جامگان نام نهاده اند . وي قصد داشت با احياي دين مزدك اسلام را از ميان ببرد . قيام بابك در سال 201 ه ق در حوالي رودخانه ارس آغاز شد و مدت بيست سال به طول انجاميد . او در اين سالها بسياري از فرماندهان سپاه خليفه عباسي از جمله يحيي بن معاذ و محمد بن حميد را كشت . بابك در سال هاي قيام خود مردم بي گناه بسياري به ويژ ه در آذربايجان و طبرستان را كشت. و جنايت هاي وحشت انگيز مرتكب شد. سرانجام افشين سردار معروف ايراني خليفه عباسي ، قيام او را در سال 223 ه ق بر انداخت و او را دستگير كرد . بابك را در چنين روزي درهمان سال به دستور معتصم خليفه عباسي دست و پا بريدند و آنگاه بدنش را در بيرون شهر سامرا به دار آويختند . قلعه او هم اكنون در آذر باييجان شرقي يكي از اماكن تاريخ ايران است . استعفاي احمد شقيري :

در چنين روزي در سال 1346 ه ش ، احمد شقيري از رهبران مبارزفلسطيني چند روز پس ازبرگزاري همايش ملي فلسطين در قاهره از مقام خود استعفا و در استعفا نامة خود گفت: استعفاي خودرا به پيشگاه ملت دربند، بزرگوار، شريف، آواره و رانده شده از كشور خويش تقديم مي دارم . همچنين اين استعفا را تقديم چريكهاي قهرماني مي كنم كه اين روزها در سرزمين عزيزمان سرگرم مبارزه هستند . از خداوند علي قدير مسألت دارم ، ملت فلسطين و آرمان او را محفوظ و مبارزات و سازمان اين ملت را مصون بدارد و خداوند را درهمه حال شاكرم .

تولد خوان رامون خيمه نس :

خيمه نس شاعر بر جسنه و توانمند اسپانيايي در چنين روزي در سال 1881 ميلادي به دنيا آمد . "باغ هاي دور "عنوان مهمترين اثر اوست . وي در سال 1956 ميلادي جايزه نوبل ادبي را از آن خود كرد .



در گذشت لويي آراگون :

در چنين روزي در سال 1982 ميلادي آراگون شاعر فرانسوي در گذشت . براي " سوسياليسم رئاليست" عنو ان مهمترين اثر اوست . وي در سن 85 سالگي دار فاني را وداع گفت . لوئي آراگون ابتدا با سوررئاليست‌ها همكاربود . وي بعدها به مسائل اجتماعي و سياسي علاقه‌مند شد و آثاري در اين حوزه ها نگاشت . دل آزردگي ، چشمان الزا ، ديان فرانسوي ، دل‌آزردگي تازه از جمله مهمترين آثار اويند .



روز استقلال لائوس :

در چنين روزي در سال 1954 ميلادي لائوس به استقلال دست يافت . جمهوري دموكراتيك خلق لائوس، كشوري محصور در خشكي واقع در جنوب شرقي آسياست. اين كشور از شمال با جمهوري خلق چين، از شرق با كشور ويتنام، از جنوب با كشور كامبوج، از غرب با كشور تايلند و از ناحية شمال غربي با كشور برمه هم مرز است. كشور لائوس ابتدا بخشي از شبه جزيره هند و چين محسوب مي شد. جمعيت اين كشور بنابر آمار رسمي نزديك به چهار ميليون نفر است . زبان لائوسي كه زبان رسمي كشور نيز است تقريباً توسط 23در صد از كل جمعيت كشور تكلم مي شود و زبان فرانسوي هم به طور گسترده و زبانهاي قومي متعد دي همگام با زبان رسمي مورد تكلم قرار مي گيرند.مذهب عمده ساكنين كشور، بودايي است كه به شدت بر روي مقوله هاي ادبي و هنري كشور تأثير گذاشته است. جمعيت غيرلائوسي اين كشور كه شصت و پنج در صد از گروه هاي قومي ساكن در بخشهاي مختلف كشور را شامل مي شود در حدود چهل در صد از كل جمعيت كشور را به خود اختصاص داده است. وجود تنوع قومي و تنشهاي موجود در اين كشور مانع از انجام تلاشهايي در جهت توسعه اقتصادي و اجتماعي مي شود. زندگي اجتماعي عموما در معابد بودايي و معابد مذهبي تمركز يافته است. معابد بودايي پاگودا به عنوان مراكز فرهنگي در نزد مردم از قداست خاصي برخوردار است . روز استقلال ليبي :



در چنين روزي در سال 1951 ميلادي ليبي به استقلال دست يافت . اين كشور مدت ها مستعمره انگلستان بود و پس از آن به دست ايتاليايي ها افتاد . ليبي كشوري است با مساحت 1759540 كيلومتر مربع در نيم كره شمالي در شمال قاره آفريقا در كنار درياي مديترانه و در همسايگي كشور هاي مصر ، سودان ، چاد ، نيجر ، الجزاير و تونس قرار دارد . پايتخت آن طرابلس است و پرجمعيت ترين شهر هايش بنغازي ، مصراته، بيضا و در نه است . مردم آن سفيد پوست واكثرا آميخته اي از تيره هاي عرب و بر بر اند . نود و هفت در صد مردم آن مسلمان و بيش ا زدو در صد مسحي هستند . زبان رسمي و خط رايج اين كشور عربي است . حكومت اين كشور نيز جمهوري مردمي و واحد پول آن دينار ليبي است . رو زملي اين كشور برابر اول سپتامبر است . اين كشور د رسال 1955 ميلادي به عضويت سازمان ملل متحد در آمد .



پيمان قنت :

در چنين روزي در سال 1814 جنگي كه در 1812 ميان آمريكا و بريتانياآغاز شده بود، خاتمه يافت . اين جنگ با امضاي پيمان قنت در بلژيك به پايان رسيد .



سوختن سي و پنج هزارجلد كتاب :

در چنين روزي در سال 1851 ميلادي بر اثر يك آتش سوزي گسترده در كتابخانه كنگره آمريكا در واشنگتن دي سي ، سي و پنج هزارجلد كتاب نا بود شد .



بمباران انگلستان :

در چنين روزي در سال 1914 ميلادي و در اثناي جنگ جهاني اول، نخستين بمباران هوايي توسط هواپيما هاي آلماني عليه بريتانيا انجام شد .



دست يابي انسان به ماه :



در چنين روزي در سال 1968 ميلادي سه فضا نورد به نامهاي جيمز اي لاول ، ويليام آندره و فرانك بوران به ماه رسيدند . آنها قبل از اينكه بروي زمين فرود آيند ، ده بار دور ماه گرد يد ند . هفت ماه بعد نخستين انسان بر روي ماه فرود آمد .



حمله شوروي به افغانستان :

در چنين روزي در سال 1979 ميلادي نيروهاي شوروي سابق به افغانستان حمله بردند .



خلع نوريگا از قدرت :

در چنين روزي در سال 1989ميلادي حاكم مخلوع پاناما ژنرال مانوئل نوريگا به سفارت واتيكان در شهر پاناما پناه برد .



عفو نازي ها :

در چنين روزي در سال 1946 ميلاد ي هشت صد هزار عضو عادي حزب نازي آلمان مورد عفو عمومي فاتحان جنگ قرار گرفتند.



عفو حاضران درمساله ايران كنترا :

در چنين روزي در سال 1992 ميلادي بوش پدر رييس جمهور وقت آمريكا كاسپار وا ينبرگز مشاور دفاعي اين كشور و پنج نفر ديگر از شريكان در قضيه ايران كنترا را مورد عفو قرار داد .



كودتا در ساحل عاج :

در چنين روزي در سال 1999 ميلادي هنري كونان بد يه رييس جمهور ساحل عاج در يك كودتا از قدرت ساقط شد . تصرف نروژ:

در چنين روزي در سال 1715 ميلادي سوئد با توسل به نيروي نظامي نروژ را تصرف كرد .



نخستين موتور بنزين سوز :

در چنين روزي در سال 1893 ميلادي هنري فورد نخستين موتور بنزين سوز را ساخت .