اکثریت ساکنان سرزمینهای اشغالی خواستار شناسایی فلسطین هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، این نظرسنجی که از سوی دانشگاه عبری صورت گرفته 69 درصد اسرائیلی ها معتقدند که اسرائیل یا باید شناسایی کشور فلسطینی را به رسمیت بشناسد یا اینکه با آنها شروع به گفتگو کند.

همچنین براساس این نظرسنجی 83 درصد فلسطینی ها از ارجاع مسئله شناسایی فلسطین به سازمان ملل متحد حمایت می کنند. 77 درصد فلسطینی ها و 79 درصد از اسرائیلی هم بر این باورند که آمریکا برای ممانعت از طرح مسئله فلسطینی در سازمان ملل متحد از حق وتو استفاده خواهد کرد.

بر اساس این نظرسنجی 34 درصد معتقدند که اسرائیل یا باید با فلسطینی ها درباره تشکیل کشور مستقل گفتگو کند یا اجازه هیچ تغییری در این زمینه را ندهد. 16 درصد می گویند که اسرائیل باید با هر تصمیمی در این باره مخالفت کرده و شهرسازی را شدت بخشد. 7 درصد نیز تصور می کنند که اسرائیل باید فلسطین را ضمیمه سرزمین های اشغالی کند و 4 درصد نیز عقیده دارند که اسرائیل باید با حمله به تشکیلات خودگردان واستفاده از زور مانع از تاسیس دولت فلسطینی شود.

این نظرسنجی که از فلسطینی ها و اسرائیلی ها صورت گرفت نشان می دهد که فلسطینیان شرکت کننده در آن دیدگاه متفاوت تری نیز دارند. 26 درصد از آنها از حمله به شهرک نشینان حمایت می کنند. 37 درصد معتقدند که مقاومت بدون خشونت می تواند موفق باشد و 30 درصد هم از گفتگو با اسرائیل حمایت می کنند. 44 درصد از فلسطینی ها در کرانه باختری اعلام کردند در صورتی که پس از تشکیل کشور فلسطینی تظاهرات بزرگ صلح آمیزی در کرانه باختری و بیت المقدس انجام شود آنها به این تظاهرات خواهند پیوست.

در رابطه با اعتراضات اجتماعی در اسرائیل 44 درصد از اسرائیلی مواقق آن هستند که این جنبش اعتراضی، حزبی را پایه گذاری کند و اگر چنین حزبی در انتخابات آتی شرکت کند 27 درصد نیز آمادگی خود را برای رای به نفع آن حزب اعلام کرده اند.

این نظرسنجی از 15 سپتامبر تا 17 صورت گرفته است. دو سوم از فلسطینی ها عقیده دارند که افزایش هزینه های زندگی و ناتوانی آنها در فراهم کردن آینده بهتر برای خودشان و خانواده هایشان می تواند آنها را هم به تظاهرات تشویق کند.

یک هزار و 200 فلسطینی از کرانه باختری، بیت المقدس و 120 نفر هم از نوار غزه در این نظرسنجی رو در رو شرکت کرده بودند.