برگزاری همه ‌پرسی این بار برای ممنوعیت مناره در هلند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، گرت وایلدرز سیاستمدار افراط گرای هلند و خالق فیلم موهن فتنه خطاب به پارلمان این کشور اعلام کرد که طرح قانونی را ارائه می کند که راه را برای برگزاری همه پرسی درباره مناره باز کند، اما درباره جزئیات آن اطلاعاتی ارائه نکرد.

سوئیس در سال 2009 با برگزاری همه پرسی ساخت مناره برای مساجد جدید در این کشور را ممنوع کرد، اقدامی که در آن زمان مورد انتقادات بین المللی قرار گرفت.

رویکردهای هلند نسبت به مهاجران به ویژه مهاجران مسلمان طی یک دهه گذشته تغییر کرده است که این امر به وضوح نشان دهنده نتایج فعالیت ستادهای احزاب جناح راستی علیه اسلام، مسلمانان و مهاجران است که با رأی دهندگان بیشتری رو به رو شده است.

دولت هلند همچنین هفته گذشته اعلام کرد که درنظر دارد روبنده و تمام انواع پوششهای صورتی که توسط مسلمانان استفاده می شود را ممنوع کند و در توضیح این امر مدعی شد که این نوع پوشش بی احترامی به سبک زندگی و فرهنگ هلند است و شناسایی افراد در اماکن عمومی را با مشکل رو به رو می کند.

این اقدامات جدید نشان دهنده تأثیراعمال شده از سوی وایلدرز است که حزب ضد اسلام و ضد مهاجرت وی سومین حزب بزرگ در پارلمان و متحد اصلی دولت اقلیت ائتلافی هلند است.

واکنشهای جدید دولت هلند به مسئله روبنده و برقع در حالی است که در این کشور تعداد بسیار معدودی از زنان از روبنده و برقع استفاده می کنند. به طوری که برخی این آمار را بین 100 تا 400 نفر عنوان کرده اند.