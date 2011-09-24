عذاب ابدی در ارشاد/ «هذیان» با اصلاحیه مجوز گرفت

محمدهاشم اکبریانی که به تازگی مجموعه داستان «هذیان» او مجوز نشر گرفته و قرار است نشر چشمه آن را منتشر کند، دراینباره به خبرنگار مهر گفت: همانطور که قبلاً هم گفته بودم، چندین مورد اصلاحیه به کتاب وارد شده بود که به همین دلیل 2 داستان را کاملا حذف کردم.
وی ادامه داد: حذفیاتی که به این 2 داستان وارد شده بود، به گونهای بود که به کلیت داستان لطمه میزد و با تغییر متن نمیشد این مشکل را برطرف کرد؛ به همین دلیل تصمیم گرفتم داستانها را حذف کنم.
نویسنده «باید بروم» با اشاره به اینکه دیگر حذفیات به طور پراکنده در داستانها وارد شده بود، بیان کرد: این اصلاحات پراکنده که جزییتر بود اعمال کردم و در حال حاضر کتاب در دست انتشار است.
به گفته وی، داستانهای این مجموعه سورئال و مبتنی بر شیوه سیال ذهن هستند و به همین دلیل نام آن را «هذیان» گذاشته است. در حقیقت عینیتی بیرونی برای این داستانها وجود ندارد و طرح آنها زاییده ذهن نویسنده است.
اکبریانی درباره کتاب دیگرش با نام «زندگی همین است» نیز توضیح داد: این کتاب هم توسط نشر چشمه برای دریافت مجوز به ارشاد رفت که بر آن هم چندین مورد اصلاحیه از حذف 6 صفحه تا یک کلمه اعمال شد. من هم در مورد اصلاحهایی که به ساختار داستان لطمه میزد، تصمیم به تغییر آن بخشها دادم؛ چراکه حذف آنها به داستان لطمه میزد.
وی با بیان اینکه کتاب پس از اصلاح 3 ماه است که منتظر مجوز است، ادامه داد: «زندگی همین است» یک داستان بلند است که شخصیتهای زیادی دارد و داستان حول یک نفر نمیچرخد. در این اثر اشیاء و جانداران مختلف شخصیتهای داستان را تشکیل میدهند. در بخشی از داستان، کار وارد فضای سورئال میشود. شخصیتها در این داستان نام مشخصی ندارند. داستان هم خط خاصی ندارد و خرده روایتهایی است که با عناصر مختلف به هم مرتبط می شوند.
این منتقد ادبی در پایان گفت: همچنین داستان بلند «عذاب ابدی» را نشر ثالث به ارشاد فرستاده است. قهرمان اصلی«عذاب ابدی» شخصیتی است که بدون اراده خودش و بر حسب تصادف در ماجرایی گرفتار میشود که همیشه با آن دست به گریبان است.
اکبریانی در پایان گفت: این کتاب زبانی ساده و محاورهای دارد و از نگاه راوی اول شخص که یک مرد است، بیان میشود.
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