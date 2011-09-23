به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم صدیقی در خطبه های امروز نماز جمعه تهران با اشاره به برگزاری اجلاس بیداری اسلامی در کشورمان گفت: این اجلاس هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ حضار کار بسیار ارزشمندی به شمار می رود و قله عظمت و زیبایی آن نیز منشوری بود که رهبر معظم انقلاب با تجارب ارزشمند از فراز و نشیب زندگی و همچنین مجموعه مطالعاتی که داشتند ترسیم کردند.

وی افزود: سخنان مقام معظم رهبری در سه محور هویت انقلابها، آسیب ها و همچنین پیشنهادها و توصیه ها بیان شد که در رابطه با هویت این انقلابها چند شاخصه مهم وجود دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

صدیقی ادامه داد: ابتدا اینکه این انقلاب ها به واقع جنگ نور با ظلمت بود و حزب و گروه خاصی در آن حاضر نشده بودند بلکه انقلابیون از متن مردم مسلمان تشکیل شده بود.

وی این عامل را مشابه انقلاب اسلامی در ایران دانست و گفت: علت ماندگاری نظام انقلابی در ایران نیز همین بود که متن جامعه و مردم در خلال شکل گیری انقلاب حضور داشته و با وجود اینکه برخی دولت های ضعیف نیز در این انقلاب روی کار آمدند ولی جریان سیال انقلاب همچنان ادامه دارد و مردم خود آن را اصلاح و تداوم می بخشند.

صدیقی مشخصه دیگر انقلاب های منطقه را احیای عزت و کرامت اسلامی عنوان کرد و ادامه داد: عزت این ملت ها توسط آمریکا و غرب لگدمال شده بود و امروز فرصتی برای آنها به وجود آمده است که این ذلت را تبدیل به عزت و قدرت کنند.

وی مشخصه دیگر انقلاب های منطقه را نهضت اسلام خواهی خواند و گفت: مردم این کشورها اسلام را عامل عزت خود دانسته و با اتکا به همان در صحنه های انقلابی حضور یافته اند و مشخصه بارز این حرکت نیز محوریت مساجد در نهضت های منطقه است.

خطیب جمعه تهران همچنین گفت: عامل دیگر در هویت نهضت های اسلامی منطقه مقابله با استکبار جهانی و صهیونیسم است و محو اسرائیل به آرمان اصلی این ملت ها تبدیل شده است.

صدیقی اظهار امیدواری کرد که در خطبه های دیگری از نماز جمعه به ابعاد دیگری از این بیداری اسلامی بپردازد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به آغاز هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: هشت سال جنگ تحمیلی برای نظام ما نعمتی بود که موجب شد ملت ما در کوران جنگ ساخته شده و اعتماد به نفس پیدا کنند و افتخاری را به ثبت برسانند که پس از قیام عاشورا و قبل از ظهور امام زمان نشان از کارآمدی نظام ولایت فقیه بود.

خطیب جمعه تهران همچنین در ادامه به آغاز سال تحصیلی حوزه ها و مدارس و دانشگاهها اشاره کرد و گفت: مسئولین در قبال فرزندان انقلاب وظیفه سنگینی دارند و باید با برنامه ریزی در مقابل بی بند و باری ها و جنگ نرم دشمن اقدامات جدی تری در دستور کار قرار دهند.

صدیقی در بخشی از سخنانش به ترور برهان الدین ربانی در افغانستان نیز اشاره کرد و گفت: وی از مجاهدینی بود که در جریان مقابله با اشغال افغانستان توسط شوروی ایستادگی داشت و مدتی نیز رئیس جمهور افغانستان بود.

امام جمعه موقت تهران افزود: پس از اشغال افغانستان توسط نیروهای ناتو نیز با این رویکرد مخالفت داشت ولی زیر چتر امنیتی آمریکا عده ای اقدام به ترور این مبارز انقلابی کردند و از همین رو باید آمریکایی ها پاسخگو باشند.

وی در این زمینه ترور برهان الدین ربانی را محکوم کرد.

خطیب جمعه تهران در قسمت دیگری از سخنانش به بحث اختلاس بانکی اخیر در کشور اشاره کرد و گفت: این موضوع واقعا برای نظام مقدس ما بسیار تلخ بود و درخور این نظام و مردم فداکاری که همواره در صحنه های حفاظت از این نظام حضور داشتند، نبود.

صدیقی ادامه داد: مردم از خدمتگزاران خود توقع نظارت و دقت بیشتری را دارند و حال نیز باید به گونه ای با مسببین این قضیه برخورد شود که عبرت آموز باشد.

وی غوغاسالاری در زمینه برخورد با قضیه اختلاس را محکوم کرد و گفت: کار باید در مجاری خود صورت بگیرد و دادستان کل کشور نیز مامور شده است که این موضوع را با دقت و با قاطعیت رسیدگی کند.

صدیقی به نقل ار تمامی آحاد جامعه و نمازگزاران از دادستان کل کشور خواست که پیگیری دقیق و موشکافانه ای در این موضوع انجام داده، اطلاع رسانی دقیقی از آغاز تا پایان کار به مردم شود و وقتی زوایای کار محرز شد و با کار دقیق قضایی مجرمین شناسایی شدند با قاطعیت هر چه تمام تر با آنها برخورد شود تا برای دیگران نیز عبرت آموز باشد.

وی در پایان گفت: در سیستم بانکی کشور همان گونه که چنین اتفاقاتی رخ می دهد انسان های صالح نیز بسیار هستند و این موضوع نباید بهانه ای به دست بدخواهان نظام بدهد که کار آنها را زیر سئوال برده و چهره نظام بانکی ما را مخدوش کند زیرا در شرایطی که بانکهای اروپایی و آمریکایی در آستانه ورشکستگی قرار دارند این بانکها توانسته اند نظام پولی کشور را با سربلندی هدایت کنند.