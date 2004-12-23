نمايشگاه پرتويي از شمس در مشهد بر پا شد

ابوالفضل مكري فر رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي با اعلام اين مطلب به خبرنگار هنري مهر گفت: در اين نمايشگاه بيش از سي قلم اشياء تاريخي نگهداري شده در مخزن اموال ميراث فرهنگي به نمايش در مي آيد كه برخي از آنها به صورت مستقيم و متعلق به امام بوده و برخي مرتبط با آن امام همام است.

فكري فر به نسخ خطي موجود در نمايشگاه اشاره كرد و گفت: از جمله كتب و نسخ خطي مي توان به نسخ خطي تذكره الائمه تاليف محمدباقر لاهيجي از علماي شيعي دوره ي صفويه، نسخه خطي تنزيه الانبيا و الائمه تاليف علامه علم الهدي و نسخه خطي عيون الاخبار الرضا تاليف ابن بابويه كه جامع ترين نسخه خطي در زمينه احاديث، روايات و اخبار در زمينه اين حضرت مي باشد اشاره كرد.

وي افزود: بخشي از اين نمايشگاه اختصاص به سكه هايي دارد كه در زمان وي با روي كارآمدن دولتهاي شيعي در نقاط مختلف ايران از جمله مشهد، اصفهان، قزوين و مازندران ضرب شده است كه مزين به نام مبارك اين امام مي باشد.

فكري فر، با اشاره به خوشنويسي هاي تاريخي نمايشگاه گفت: قطعاتي از خوشنويسي حديث سلسله الذهب كه متعلق به دوره صفويه و قاجاريه مي باشد در اين نمايشگاه به نمايش در آمده است و همچنين نقشه مسير هجرت علي بن موسي الرضا (ع) از مدينه به سوي مرو كه منزلگاه هاي آن امام در طول مسير به صورت روز شمار مشخص شده است.

وي در پايان افزود: اين نمايشگاه از يكم تا دهم دي ماه در محل موزه آرامگاه نادري برپا خواهد بود.