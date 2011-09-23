نرخ بیکاری در اصفهان با نبود اتباع خارجی به صفر می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی ظهر جمعه در دیدار با هیئتی از کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اصفهان در ارتباط با حضور پناهندگان خارجی در ایران اظهار داشت: اوج حضور مهاجران خارجی در ایران در زمانی اتفاق افتاد که ایران به دلیل آرمانهای انقلابی درگیر مشکلات زیادی از سوی نظام سلطه بود اما با وجود تمامی این مشکلات و ناملایماتیها و نیز تحریمهای مختلف با رویی گشاده از پناهندگان خارجی پذیرایی کرد.

وی افزود: پناهندگان خارجی ساکن در ایران از تمامی امکانات رفاهی و اقتصادی که مردم ایران بهره‌مند هستند نیز برخوردارند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان با اشاره به اینکه حضور قابل توجهی از پناه‌جویان در ایران مشکلات زیادی را برای ما به وجود آورده است، تصریح کرد: اما هیچکدام از این مشکلات سبب کم کاری دولت ایران در خصوص تأمین امنیت و رفاه اتباع خارجی نشده است.

وی تاکید کرد: سیاست جمهوری اسلامی ایران با پناهندگان فعلی در ایران، بازگشت آبرومندانه آنها به کشورشان است اما این هدف بلندمدت سبب نشده که ما در راستای ارتقای زندگی آنها از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلاش نکنیم.

اسماعیلی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از 300 هزار مهاجر افغانی در استان اصفهان ساکن هستند و تعداد دانش آموزان افغانی در منطقه زینبیه و کاشان بیش از دانش‌آموزان ایرانی است.

وی بیان داشت: تعداد زیادی از مهاجران افغانی که به صورت غیر مجاز وارد ایران شده‌اند، سواد خواندن و نوشتن نداشتند اما با سیاستهای فرهنگی اعمال شده از سوی جمهوری اسلامی ایران در حال تحصیل هستند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان با اشاره به اینکه کشور ایران از حضور پناهندگان در حوزه اقتصادی دچار مشکل شد، تاکید کرد: وجود 300 هزار افغانی در اصفهان 100 هزار فرصت شغلی را به خود اختصاص داده در حالیکه با اندکی بیش از این استان اصفهان می‌تواند آمار بیکاران خود را به صفر برساند.



اسماعیلی با بیان اینکه نگاه ما به پناه‌جویان یک نگاه انسانی است زیرا این موضوع با دستورات دینی ما آمیخته شده است، اظهار داشت: من از حضور نمایندگان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اصفهان خوشحالم و امید است این افراد با مشاهده نزدیک از احوال پناهندگان در ایران به عمق خدماتی که دولت ایران به آنها ارائه می‌دهد، آگاهی یابند و مشارکت بیشتری در جذب کمکهای مجامع جهانی به این افراد به دولت ایران داشته باشند.

وی تصریح کرد: انعکاس واقعی نمایندگان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از وضعیت پناهندگان در ایران عزم جهانی را برای کمک بیشتر به ایران برای رفع مشکلات اتباع خارجی فراهم می‌کند.