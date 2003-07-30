انجمن صنفي روزنامه نگاران از ثبت نام نامزدهاي هيات مديره جلوگيري كرد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرعلي رغم اين كه برخي از اعضاي انجمن صنفي در هفته ها و روزهاي گذشته تقاضاي نامزدي خود را براي عضويت در هيات مديره و بازرسان انجمن صنفي مطبوعات اعلام كرده اند اما از ثبت نام آنان بنا به تصميم هيات مديره فعلي ممانعت بعمل مي آيد و اين در حالي است كه اساسنامه انجمن صنفي روزنامه نگاران هيچگونه محدوديتي براي ثبت نام نامزدها قائل نشده است و داوطلبان مي توانند تا قبل از برگزاري مجمع عمومي براي عضويت در هيات مديره و بازرسي ثبت نام كنند.

بنا بر اين گزارش يكي از داوطلبان عضويت در هيات مديره انجمن روزنامه نگاران گفت : در روزهاي گذشته با وجود پيگيريهاي مكرر و استناد به اساسنامه انجمن براي نامزد شدن در انتخابات اقدام كردم اما متاسفانه دبير اجرايي انجمن گفت كه بنا به تصميم هيات مديره فقط كساني كه در زمان تعيين شده ثبت نام كرده اند حق نامزدي در انتخابات را دارند و از پذيرفتن نامزدهاي ديگر جلوگيري مي شود.

شايان ذكر است تاكنون باوجود برگزاري دونوبت از مجمع عمومي انجمن صنفي كه با هدف انتخاب اعضاي جديد هيات مديره صورت گرفته ، به دليل به حد نصاب نرسيدن شركت كنندگان رسميت نيافته و قرار است آخرين مرحله تشكيل اين مجمع روز دوشنبه 13 مرداد ماه برگزار شود.