حضور سرزده وزیر دفاع در نماز جمعه پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، سردار پاسدار احمد وحیدی ظهر امروز به صورت سرزده، ابتدا در حرم مطهر امامزاده جعفربن موسی الکاظم (ع) به زیارت این مکان شریف رفت و سپس همراه با مردم خداجو و ولایتمدار مبدا قیام خونین 15 خرداد 42 در صفوف به هم پیوسته نماز جمعه پیشوا حضور یافت.

وی پس از برگزاری نماز جمعه که در مصلای صحن مطهر امامزاده جعفر(ع) برگزار شد، با حضور بر سر مزار سرداران و شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس ادای احترام کرده و با قرائت فاتحه، یاد و خاطره آنها را گرامی داشت.

سرلشگر مصطفی اردستانی جانشین نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران، سردار علی قمی، سردار سعید مهتدی فرمانده لشگر 27 محمد رسول الله(ص)، برادران جنیدی و ... از شهدای آرام گرفته در کنار بارگاه ملکوتی امامزاده جعفر (ع) هستند.