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۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۹

محسنی اژه ای اعلام کرد:

اطلاع رسانی در باره اختلاس اخیر به کارشناسی بیشتری نیاز دارد

اطلاع رسانی در باره اختلاس اخیر به کارشناسی بیشتری نیاز دارد

ساری - خبرگزاری مهر: دادستان کل کشور، هر گونه اطلاع رسانی در خصوص اختلاس صورت گرفته اخیر در کشور را منوط به کارشناسی های بیشتر در این زمینه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محسنی اژه ای در نشست فصلی دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استانهای کشور در مجتمع فرهنگی خزر آباد ساری، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تسلیت به مناسبت شهادت امام جعفرصادق(ع) اظهار داشت: به یاد بیاوریم دشمن چه نقشه های برای ما کشید تا سه روزه یک کشور را فتح کند و امروز خود و همپیمانان شرق و غرب چه نتیجه ای گرفته اند؟

وی، مهم ترین هدف این نشست را تبادل اطلاعات میان دادستانهای مراکز استان دانست و گفت: یکی از مسائلی که به صورت جدی با آن روبروهستیم اعتماد مردم بوده  که سبب اهمیت نقش ما در بین مردم است.
 
وی افزود: ممکن است برخی اقدامات سبب خدشه دار کردن اعتماد مردم به دستگاه قضایی شود .
 
اژه ای ادامه داد: مسیری که در روی پیش ما بوده ممکن است همواره با فراز و نشیب باشد که مانع از رسیدن به هدف باشد و در واقع ایمان به خدا بوده که این مسیر را برای ما روشن می کند.
 
دادستان کشور گفت: ایمان به خدا در وجود امام راحل (ره) سبب شد تا ایشان در برابر غرب و شرق بایستد و تمام برنامه های دشمن را به هم بریزد.
 
وی افزود: لازمه اعتماد مردم  این است  که احساس کنند کارها با سرعت و دقت انجام شود که این مستلزم تشخیص موضوع به طور همه جانبه است.
 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این راه با مشکلاتی هم مواجه هستیم از جمله مسئله اطلاع رسانی درخصوص پرونده سه هزارمیلیاردی که تمام رسانه ها مطرح می کنند.
 
این مقام عالی قضایی ادامه داد: تا زمانی که تمام ابعاد این پرونده مورد بررسی قرار نگیرد، نمی توان اطلاع رسانی درست و مناسبی داشت.
 
وی از دادستانها خواست با ابتکار وخلاقیت و توکل به خدا بر مشکلات غلبه کنند.
 
محسنی اژه ای با اشاره به پرونده هایی که از حساسیت خاصی برخوردار هستند، از دادستانها خواست در برابر فضا سازی و فشارهای تسلیم نشوند.
 
حجت الاسلام حسین طالبی، رئیس کل دادگستری استان مازندران با تاکید بر اهمیت این نشست برای بر قراری عدالت و رفاه مردم گفت : برخی از مسئولیتها که همین کار قضایی است آنقدر سخت و مشکل است که فقط باید به خدا پناه بریم.
 
وی افزود: گاهی برای احقاق حق با پرونده های مهمی مواجه هستیم که از هر نظر برای ما مجهول است و این وظیفه ما بوده که حق را کشف کنیم اما واقعا چاره ای جز توکل به خدا نداریم.
 
رئیس کل دادگستری مازندران  با اشاره به وجود 32 حوزه قضایی و 19 شهرستان و کمبود قاضی در این استان، خواستار رفع مشکل در این استان شد.
 
کد مطلب 1415157

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