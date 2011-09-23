اطلاع رسانی در باره اختلاس اخیر به کارشناسی بیشتری نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محسنی اژه ای در نشست فصلی دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استانهای کشور در مجتمع فرهنگی خزر آباد ساری، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تسلیت به مناسبت شهادت امام جعفرصادق(ع) اظهار داشت: به یاد بیاوریم دشمن چه نقشه های برای ما کشید تا سه روزه یک کشور را فتح کند و امروز خود و همپیمانان شرق و غرب چه نتیجه ای گرفته اند؟

وی، مهم ترین هدف این نشست را تبادل اطلاعات میان دادستانهای مراکز استان دانست و گفت: یکی از مسائلی که به صورت جدی با آن روبروهستیم اعتماد مردم بوده که سبب اهمیت نقش ما در بین مردم است.

وی افزود: ممکن است برخی اقدامات سبب خدشه دار کردن اعتماد مردم به دستگاه قضایی شود .

اژه ای ادامه داد: مسیری که در روی پیش ما بوده ممکن است همواره با فراز و نشیب باشد که مانع از رسیدن به هدف باشد و در واقع ایمان به خدا بوده که این مسیر را برای ما روشن می کند.

دادستان کشور گفت: ایمان به خدا در وجود امام راحل (ره) سبب شد تا ایشان در برابر غرب و شرق بایستد و تمام برنامه های دشمن را به هم بریزد.

وی افزود: لازمه اعتماد مردم این است که احساس کنند کارها با سرعت و دقت انجام شود که این مستلزم تشخیص موضوع به طور همه جانبه است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این راه با مشکلاتی هم مواجه هستیم از جمله مسئله اطلاع رسانی درخصوص پرونده سه هزارمیلیاردی که تمام رسانه ها مطرح می کنند.

این مقام عالی قضایی ادامه داد: تا زمانی که تمام ابعاد این پرونده مورد بررسی قرار نگیرد، نمی توان اطلاع رسانی درست و مناسبی داشت.

وی از دادستانها خواست با ابتکار وخلاقیت و توکل به خدا بر مشکلات غلبه کنند.

محسنی اژه ای با اشاره به پرونده هایی که از حساسیت خاصی برخوردار هستند، از دادستانها خواست در برابر فضا سازی و فشارهای تسلیم نشوند.

حجت الاسلام حسین طالبی، رئیس کل دادگستری استان مازندران با تاکید بر اهمیت این نشست برای بر قراری عدالت و رفاه مردم گفت : برخی از مسئولیتها که همین کار قضایی است آنقدر سخت و مشکل است که فقط باید به خدا پناه بریم.

وی افزود: گاهی برای احقاق حق با پرونده های مهمی مواجه هستیم که از هر نظر برای ما مجهول است و این وظیفه ما بوده که حق را کشف کنیم اما واقعا چاره ای جز توکل به خدا نداریم.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به وجود 32 حوزه قضایی و 19 شهرستان و کمبود قاضی در این استان، خواستار رفع مشکل در این استان شد.

