به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حبیب زارع رئیس بنیاد نخبگان استان یزد در این نشست در راستای ایجاد اشتغال برای نخبگان با اشاره به همکاری وتعامل با ادارات وارگان های دولتی وخصوصی استان قول مساعد داد.
عبدالحسین زاده رئیس دفتر امور بانوان و خانواده استانداری نیز با توجه به مشکلات فرهنگی پیش روی بانوان جامعه اسلامی، خواستار سرمایه گذاری بیشتر در زمینه مسائل و مشکلات فرهنگی بانوان برای ایجاد اشتغال پایدار آنان شد.
در این نشست مقرر شد هفتم مهرماه نشست هم اندیشی با حضور بانوان نخبه و مسئولین و مدیران استان به منظور بررسی مشکلات پیش روی بانوان نخبه در جامعه و حل مشکل بیکاری آنان برگزار شود.
یزد - خبرگزاری مهر: در نشستی با حضور رئیس بنیاد نخبگان استان یزد و مشاور استاندار و رئیس دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در ارتباط با اشتغال بانوان، چالش ها و مشکلات بانوان نخبه یزدی بررسی شد و راهکارها در این خصوص به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حبیب زارع رئیس بنیاد نخبگان استان یزد در این نشست در راستای ایجاد اشتغال برای نخبگان با اشاره به همکاری وتعامل با ادارات وارگان های دولتی وخصوصی استان قول مساعد داد.
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