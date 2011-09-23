سمینار بین المللی انکولوژی زنان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مژگان کریمی در حاشیه این سمینار، بررسی جدیدترین مطالعات انجام شده در زمینه غربال گری و پیشگیری از سرطان های زنان، درمان پیشرفته سرطان ها و روش های حفظ باروری در زنان جوان مبتلا به سرطان زنان برای حفظ و بهبودی کیفیت زندگی آنها را عمده ترین اهداف برپایی این سمینار عنوان و اظهار کرد: مواردی همچون سرطان تخمدان، سرطان جسم رحم، سرطان گردن رحم، و سرطان سیستم تناسلی تحتانی و بیماریهای بدخیم وابسته به حاملگی از مباحث مورد بحث در این سمینار است.

وی با بیان این مطلب که این سمینار بین المللی با حضور سخنرانانی از کشورهای آمریکا، کره، هلند، انگلیس برگزار می شود افزود: در پایان گواهی بازآموزی نیز به شرکت کنندگان در این سمینار اعطا خواهد شد.

این متخصص بیماری های زنان و زایمان و دبیر علمی این همایش عنوان کرد: تا کنون تعداد 110 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است که از این تعداد 55 مقاله به شکل پوستر و 40 مقاله به صورت سخنرانی ارائه خواهد شد.

در حاشیه این سمنار نیز پنل هایی با حضور شرکت کنندگان در سمینار برگزار خواهد شد.