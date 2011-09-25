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۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۴

حجت الاسلام حسینی:

اجلاس بیداری اسلامی از ابتکارات کم نظیر انقلاب اسلامی ایران بود

اجلاس بیداری اسلامی از ابتکارات کم نظیر انقلاب اسلامی ایران بود

اردکان - خبرگزاری مهر: امام جمعه اردکان برگزاری اجلاس بیداری اسلامی را یکی از ابتکارات کم نظیر انقلاب اسلامی ایران دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی صبح یکشنبه در مراسمی به مناسبت هفته دفاع مقدس با تبریک این هفته به همه مردم به ویژه خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، عزت و جایگاه رفیع امروز ایران اسلامی را مدیون دلاوریها و جانفشانی های رزمندگان در هشت سال جنگ تحمیلی دانست.

وی افزود: اگر همت مردانه و روحیه ظلم ستیزانه دلاورمردان ما در جبهه های حق علیه باطل نبود، امروز کشوری به نام ایران اسلامی با این جلال و شکوه وجود خارجی نداشت و تنها خاطره ای از آن به جا مانده بود.

حسینی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در اجلاس بیداری اسلامی بیان داشت: ایشان در بیانات حکیمانه خود به تبیین شرایط فعلی جهان، منطقه و نقشه های شوم دشمنان برای براندازی و مقابله با نهضت های اسلامی پرداختند و با طرح راهکارهای اجرایی و عملی، بار دیگر دست دشمنان را رو کردند و فتنه ها را برملا کردند.

امام جمعه اردکان برگزاری این اجلاس را یکی از ابتکارات کم نظیر جمهور اسلامی عنوان کرد و افزود: در حالی که تمام انقلابیون حرکت آزادی خواهانه و انقلابی خود را نشات گرفته از انقلاب اسلامی ایران دانسته اند، برگزاری این اجلاس مهم پیام مهمی به دنیا صادر کرد.

وی پیام انقلاب اسلامی ایران را اقتدار و پیروزی اسلام، مبارزه با ظلم، استبداد و استکبار دانست و تاکید کرد: بعد از پایان جنگ تحمیلی امام در قطع نامه تاریخی 598 تصریح کردند که جنگ ما جنگ حق و باطل، فقرو غنا بود و تا ابد نیز ادامه خواهد داشت.

حسینی همچنین با اشاره به سفر رئیس جمهور به سازمان ملل نیز عنوان کرد: سخنان احمدی نژاد در تریبون سازمان ملل فرصت مناسبی است برای بیان مواضع خارجی نظام و نشان دادن روحیه استکبار ستیزی ما که همواره دشمنان را خشمگین کرده است.

کد مطلب 1415183

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