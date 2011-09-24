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۲ مهر ۱۳۹۰، ۹:۴۱

کارگاه مشورتی مدیریت پروژه منارید در بهاباد برگزار شد

کارگاه مشورتی مدیریت پروژه منارید در بهاباد برگزار شد

بهاباد - خبرگزاری مهر: اولین کارگاه مشورتی مدیریت پروژه بین المللی منارید در شهرستان بهاباد با حضور مدیر اجرایی پروژه در سطح ملی، مشاور ارشد پروژه از کشور هندوستان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد، سرپرست فرمانداری بهاباد، بخشداران و رؤسای ادارات شهرستان بهاباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جعفریان مدیر ملی پروژه بین المللی منارید با ابراز رضایت از انتخاب شهرستان بهاباد به عنوان منطقه پایلوت اجرای طرح منارید، آمادگی مردم و مسئولین منطقه و مشارکت آنها را بسیار خوب توصیف کرد و مناطق اجرای طرح در بهاباد را روستای کریم آباد، روستای ببروئیه و آسفیچ عنوان کرد.

وی افزود: سازمان جهانی محیط زیست تصمیم گرفته تا این پروژه را به عنوان پروژه الگو در 7 منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اجرا کند و نتایج آن را به سایر کشورهای مسلمان منطقه تعمیم دهد.

جعفریان گفت: با توجه به اینکه این کشورها همگی مسلمان هستند این طرح منارید (مناره مسجد) نامگذاری شده که جنبه شاخصی برای مسلمانان دارد.

همچنین کومارسین ها  مشاور ارشد پروژه بین المللی مِنارید ضمن برشمردن مزیت های سایت های انتخاب شده، مشکلات هر منطقه به ویژه در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و دام را گوشزد  کرد و اظهار امیدواری کرد طی مدت پنج سال اقدامات انجام شده دراین مناطق منجر به افزایش بهره وری در بخش های مورد هدف، بهبود معیشتی مردم، توسعه پایدار و ارائه الگوی توسعه مناطق بیابانی و نیمه بیابانی برای خاورمیانه و شمال آفریقا و سایر مناطق مشابه در سطح بین المللی شود.

وی گفت: شهرستان بهاباد از دیگر مناطق مورد نظر آمادگی و پتانسیل بهتری دارد و شهرستان مناسبی برای  تمرین مدیریت جامع و هماهنگ منابع می است.

در ادامه جلسه مسئولین ادارات شهرستان سؤالات و پیشنهادهای  خود را مطرح  کردند.

این پروژه از محل اعتبارات صندوق جهانی تسهیلات محیط زیست و با همکاری دفتر عمران ملل متحد (UNDP) با عنوان تقویت و انسجام سازمانی برای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی در تاریخ 31 تیر ماه به تصویب رسید که در آن سازمان
جنگلداری به نمایندگی از دولت به عنوان مجری پروژه انتخاب شده است.

در این پروژه در ارتباط با تخریب سرزمین، مدیریت پایدار کشاورزی و مراتع، آب‌های بین‌المللی، تغییرات اقلیم و حفاظت از تنوع زیستی همکاری خواهد شد.

کد مطلب 1415184

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