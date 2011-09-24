اخذ عوارض از واردکنندگان کالاهای لوکس به نفع صادرکنندگان فرش

به گزارش خبرنگار مهر، هریسچیان در مراسم آغاز به کار بیستمین نمایشگاه بین‌المللی فرش دستباف با اشاره به ضرورت برطرف کردن مشکلات پیش روی تولید و صادرات فرش دستباف ایران گفت: انجام تبلیغات موثر و بازاریابی صحیح با پیشگامی مرکز ملی فرش ایران در بازارهای هدف متناسب باید صورت گیرد، در کنار این باید تبلیغات در بازار هدف نه تنها برای متخصصان و فروشندگان فرش؛ بلکه برای مصرف‌کنندگان نهایی باید صورت گیرد، چراکه این امر به بالارفتن فروش فرش دستباف خواهد شد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف افزود: برای مقابله با تورم موجود و افزایش توان صادرکنندگان فرش باید امتیازاتی از واردکنندگان کالاهای لوکس به نفع صادرکنندگان فرش دستباف که اشتغالزایی مناسبی را ایجاد کرده‌اند دریافت شود تا فرش در مقایسه با رقبا، ارزانتر صادر شود.

وی خواستار تشکیل شورای عالی فرش دستباف شد و تصریح کرد: این شورا باید مجمعی از متخصصان باشد نه اینکه تنها کارکرد اداری داشته باشد، تا با جایگاه قانونی مشخص، به ارایه نظرات کارشناسی به سیاستگذاران فرش بپردازد و از تصمیمات غیرتخصصی مانند جدایی فرش از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وابسته شدن آن به وزارتخانه با تشکیلات جدید مانند جهاد کشاورزی جلوگیری کند.

هریسچیان گفت: افزایش جوایز صادراتی علیرغم دستور رئیس‌جمهوری برای پرداخت به روز، عمل نشده است این درحالی است که پرداخت جوایز صادراتی سال 88 به صورت کامل پرداخت نشده و حتی مدارک صادرکنندگان فرش را برای پرداخت جوایز صادراتی سالهای 89 و 90 دریافت نشده است.

وی اظهار داشت: رفع هرگونه مانع در مقابل صادرات فرش دستباف ایرانی باید از میان برداشته شود که نمونه آن، شناسنامه‌دار کردن فرش دستباف و ایران‌کد اجباری است که یک بار اجرایی شده‌اند و نتایج خوبی نداشته‌اند.

هریسچیان خواستار ثبات قوانین تاثیرگذار بر فرش دستباف ایران گفت: جلوگیری از واردات فرش دستباف که به صورت قانونی یا غیرقانونی وارد کشور می‌شود، باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

وی اظهار داشت: فرش ایران در حال حرکت به سمت سفارش‌پذیری و بازگشت به اصالت خود پیش می‌رود و حضور 100 ها قطعه فرش نفیس، سرمایه‌گذاری مناسبی را برای ایجاد اشتغال به کار نیاز ندارد، این درحالی است که در صنعت، برای اشتغالزایی صدها میلیون دلار سرمایه گذاری می‌شود،‌در حالیکه با ایجاد چند دار و صرف حداقل یک دهم سرمایه مورد نیاز برای اشتغالزایی در بخش صنعت، می‌توان شاهد اشتغال تعداد زیادی از افراد شد.

هریسچیان گفت: قانون حمایت از مجتمع‌های قالیبافی اگرچه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، اما به دلیل برخی مشکلات چندان مورد استقبال قرار نگرفت، در حالیکه از این طریق می‌توان علاوه بر ایجاد اشتغال زیر نظر افراد باتجربه و کارشناسان، به تولید فرش‌های با کیفیت و با رنگ‌های ثابت گیاهی اقدام کرد.

وی اظهار داشت: نگاه به فرش دستباف باید یکه نگاه فرهنگی، هنری و تاریخی باشد و نگاه تجاری به عرضه فرش به صورت کالا یا رقابت کننده با سایر کشورهای تولیدکننده به صلاح نیست؛ بلکه تولید فرش باید به سمت تولی با کیفیت بالا حرکت کند و در این صورت، فروش فرش با قیمت بالاتر میسر می‌شود که این به نفع تولیدکنندگان،‌فروشندگان و صادرکنندگان است.

به اعتقاد رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف، در صورت حمایت عملی و جدی دولت، صادرکنندگان می‌توانند با توجه به جنبه‌های اصیل و هنری به جایگاه بالاتری در بازارهای جهانی دست یابند.

نمایشگاه فرش دستباف در ایران یک گردهمایی از کشورها، مذاهب، رنگها،‌ آداب و رسوم گوناگون است که در آن همه با هم یک وجه مشترک دارند و آن، وابستگی و علاقمندی به فرش دستباف ایرانی است؛ چراکه فرش ایرانی نه فقط یک کالا بلکه پیام‌آور فرهنگ و هنری است که توانسته تمامی علاقمندان را گرد هم آورد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف افزود: فرش ایران از گذرگاه تاریخی پر فراز و نشیبی عبور کرده و همواره جای تاریخ 7 هزار ساله ایران زمین را در آن می‌توان دید؛ این درحالی است که تا به حال نمایشگاههای بزرگ و کوچک بسیاری در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اروپایی تشکیل شده است، ولی رویدادی که در تهران تحت عنوان نمایشگاه فرش برگزار می‌شود،‌ دارای ویژگی‌های بارزی است که خود را از دیگر نمایشگاهها متمایز کرده است.

وی ادامه داد: نمایشگاه فرش دستباف نه در یک کشور اروپایی که با فرش ارتباط ندارد،‌بلکه در کشوری برگزار می‌شود که خواستگاه فرش دستباف است.