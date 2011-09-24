هر شش ماه یک پالایشگاه در پارس جنوبی وارد مدار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، موسی سوری جمعه شب در نشست با خبرنگاران اظهارداشت: امسال 30 میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده خواهد شد.

وی اضافه کرد: در سال 91 با بهره برداری از پالایشگاههای فاز 17 و 18 و فاز 12، 100 میلیون مترمکعب گاز به تولید گاز کشور افزوده می شود.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: در سال 93 نیز با بهره برداری از پالایشگاههای فاز 13 و فاز 22 و 24، 100 میلیون مترمکعب دیگر به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده می شود.

سوری با بیان اینکه در سال 93 نیز 200 میلیون مترمکعب دیگر نیز به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده می شود، اظهارداشت: مابقی فازهای باقی مانده پارس جنوبی نیز در سال 94 در مدار تولید قرار خواهند گرفت.

وی عنوان کرد: این برنامه ریزی، متکی بر برنامه ملی و با توجه به تحریم ها و محدودیت هایی که علیه کشورمان تحمیل می شود، صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه میانگین تولید گاز کشور پارس جنوبی در سال گذشته حدود 208 میلیون مترمکعب بوده است، گفت: تولید گاز کنونی در پارس جنوبی هم اکنون 250 میلیون متر مکعب است که در زمستان امسال به 280 میلیون مترمکعب می رسد.

تولید گاز در پارس جنوبی در سال 94 به 800 میلیون مترمکعب می رسد

سوری با اشاره به اینکه با بهره برداری از تمامی فازهای پارس جنوبی میزان تولید گاز کشور در این منطقه به 800 میلیون مترمکعب خواهد رسید، تاکید کرد: طی سالیان اخیر توسعه پارس جنوبی را معطل بیگانگان و قهر و صلح آنان نکرده ایم و تاکید ما بها دادن به توسعه ملی در وزارت نفت است.

وی با بیان اینکه در توسعه فازهای باقی مانده پارس جنوبی هیچی فازی به پیمانکاران خارجی داده نشده است، گفت: هم اکنون به جز فاز 11، هشت فاز قدیم و شش فاز جدید توسط پیمانکاران ایرانی در حال اجراست.

به دنبال اخراج خارجی ها در پارس جنوبی نیستیم

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به اینکه در توسعه فازهای پارس جنوبی به دنبال دفع خارجی ها و اخراج آنها از منطقه نیستیم، گفت: نبود شرکتهای خارجی نفتی در پارس جنوبی از سیاست ها و اهداف نظام نیست بلکه حضور آنان موجب توسعه کشور نیز می شود.

وی افزود: دنیای هزاره سوم دنیای تعاملات است و ما نیز اعتقاد به حضور شرکتهای خارجی نفتی در پارس جنوبی داریم تا بتوانیم از تجربیات و توامندی آنها در صنعت نفت و گاز کشور استفاده کنیم.

سوری تاکید کرد: آنچه در پارس جنوبی می خواهیم این است که اهرم، نبض و مدیریت و اجرای پروژه ها ملی در این منطقه دست خودمان باشد.

سیاست دولت چین کمک به صنعت نفت ایران است

وی در خصوص عقب ماندگی چینی ها در توسعه فاز 11 پارس جنوبی گفت: چینی ها در شرایط کنونی چند درصدی از پروژه عقب هستند که قرار شده برنامه جبرانی دهند تا عقب ماندگی را رفع کنند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: سیاست دولت چین حضور در پارس جنوبی و کمک به صنعت نفت ایران است.

بهره برداری از فازهای باقی مانده در 35 ماه نیازمند عزمی ملی است

سوری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید به نظر شما فاز های باقی مانده پارس جنوبی در 35 ماه به بهره برداری خواهید رسید؟ گفت: بهره برداری از فازهای باقی مانده در 35 ماه نیازمند عزمی ملی است تا بتوانیم بیشتر از این میدان مشترک به نفع خومان استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه 35 ماه شدنی است اما ابزار و اهرم خودش را می خواهد، گفت: نیروهای صنعت نفت عزم خود را جزم کرده اند که این مهم را انجام دهند و انتظار می رود همه دست در دست هم دهند تا اجرای این پروژه با سرعت بیشتری انجام شود.

قطر دو برابر ایران از پارس جنوبی برداشت می کند

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: میانگین برداشت قطر از میدان گازی پارس جنوبی 320 تا 365 میلیون مترمکعب است که حدوداً دو برابر از کشورمان از این میدان برداشت می کنند.

سوری افزود: قطر 11 سال زودتر از کشورمان و زمانی که ما در جنگ بودیم برداشت از این میدان را آغاز کرده است و هم اکنون تمامی تلاش ما در پارس جنوبی برداشت حداکثری در کوتاه ترین زمان از این میدان است.

وی با انتقاد از برخی رسانه ها در اغراق از عقب ماندگی ایران از قطر در برداشت از پارس جنوبی، گفت: عقب ماندگی را قبول داریم اما اینکه عنوان می شود قطری ها 100 برابر بیشتر از ما در این میدان برداشت می کنند، اشتباه است.

اگر امام جمعه بوشهر نبود هیچ کمکی به شاهین نمی شد

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان این که طی سالیان اخیر 6 میلیارد تومان به تیم شاهین بوشهر کمک شده است، گفت: اگر حمایت ها و تاکیدات آیت الله صفایی بوشهری امام جمعه بوشهر نبود هیچ کمکی در اختیار تیم شاهین قرار نمی گرفت.