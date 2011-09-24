به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های لیگ تیراندازی باشگاه‌های کشور در بخش زنان طی دو روز گذشته شاهد برگزاری مسابقات در بخش اهداف ثابت دسته برتر و دسته یک زنان در استان های تهران و اصفهان بودیم.

در پایان این هفته از مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور در بخش ثابت زنان در بخش تیمی تپانچه باشگاه مقاومت با 1129 امتیازاول شد. فولاد ماهان با 1123 امتیاز و نیروی زمینی ارتش با 114 امتیاز به ترتیب در رده دوم و سوم ایستادند.

در بخش تفنگ هم موسسه غدیر ناجا با 1180 امتیاز، نیروی زمینی ارتش با 1172 امیتاز و باشگاه مقاوت با 1167 امتیاز به ترتیب در رده اول تا سوم قرار گرفتند.

در این مسابقات که به میزبانی تیم نیروی زمینی ارتش برگزار شد در بخش انفرادی لیگ برتر بانوان در بخش تفنگ نرجس امام قلی نژاد از نیروی زمینی با 396 امتیاز اول شد. مریم طالبی از غدیر ناجا با 394 امتیاز در رده دوم ایستاد. صفیه صحراگرد از غدیر ناجا با 394 امتیاز سوم شد.

در ماده تپانچه هم نسیم حسن‌پور از باشگاه مقاومت با 382 امتیاز قهرمان شد. سمانه عربی از باشگاه مقاومت با 380 و فاطمه حسینی از فولاد ماهان با 378 امتیازهم دوم و سوم شدند.

در پایان هفته دوم دسته اول زنان هم که به میزبانی استان اصفهان برگزار شد، در تفنگ تیم های گیلان، قم و گلستان و در ماده تپانچه تیم های خراسان شمالی، گیلان و باشگاه مقاومت اصفهان به ترتیب عناوین اول تا سوم را در اختیار گرفتند.

هفته سوم از مسابقات تیراندازی لیگ های دسته برتر و یک زنان آبان ماه سال جاری به ترتیب در لیگ برتر به میزبانی آذربایجنا غربی و در لیگ دسته یک به میزبانی استان گیلان برگزار خواهد شد.